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Leuchtturmprojekt

Donaustadt: Glorit-Verkaufsstart für exklusives Wohnen in Kagran

Wohnen in Bestlage.
© Glorit
Eines der markanten Neubauprojekte in einer der dynamischsten Entwicklungszonen Wiens bringt neuen Wohnraum in Bestlage der Donaustadt. Geboten wird eine attraktive Kombination aus Stadtleben und Erholung.
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Mit dem Projekt in der Wagramer Straße 76 realisiert Glorit eines der bedeutendsten Vorhaben der Unternehmensgeschichte und setzt ein starkes Zeichen für den Wiener Wohnbau im Neubau.

In einer der gefragtesten Lagen Wiens

Nur 200 Meter von der U1 entfernt, direkt gegenüber dem Donau Zentrum und in nur 6 Gehminuten zur Alten Donau – entstehen rund 50 hochwertige Eigentumswohnungen sowie ergänzende Büro- und Geschäftsflächen. Das Projekt verbindet urbanes Leben mit hoher Lebensqualität und moderner Architektur. Der offizielle Verkaufsstart erfolgte am 24. April 2026.

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"Die Wagramer Straße 76 liegt im Zentrum des 22. Bezirks und vereint mit der Alten Donau, dem Donau Zentrum und der U1-Station Kagran drei der wichtigsten Standortfaktoren in unmittelbarer Umgebung. Dieses 'Dreieck' macht die Lage besonders attraktiv, sowohl für Eigennutzer wie für Anleger", sagt Glorit-Geschäftsführer Stefan Messar.

Attraktive Wohnangebote für unterschiedliche Bedürfnisse

Die Wohnungen bieten durchdachte Grundrisse, hochwertige Ausstattung und eine nachhaltige Bauweise. Angeboten werden Einheiten mit zwei bis fünf Zimmern. 2-Zimmer-Wohnungen sind ab EUR 349.900,-, 3-Zimmer-Wohnungen ab EUR 499.900,- erhältlich. Damit richtet sich das Projekt sowohl an Eigennutzer als auch an Anleger. Durch die Errichtung auf Baurechtsgrund ergeben sich für Investoren steuerliche Vorteile, da der gesamte Kaufpreis inklusive Grundanteil abschreibbar ist; Renditen von rund 3,7% sind möglich.

Der Wohnbau setzt auf energieeffiziente Technologien wie Wärmepumpe mit Tiefenbohrung, Deckenkühlung inklusive Bauteilaktivierung sowie Photovoltaik-Anlagen.

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