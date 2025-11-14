So großflächig und grün will Google in Kronstorf bauen

Viele in der 3.500-Einwohner-Gemeinde Kronsdorf haben Bedenken wegen des hohen Wasserverbrauchs.

Kronstorf. Nach 17 Jahren Ankündigung wurde es ernst: Mehr als 30 Projektentwickler von Google sowie Sachverständige waren am Donnerstag den ganzen Tag zur Bauverhandlung auf dem Bauplatz in Kronstorf (Bez. Linz-Land) zusammengekommen. Der Internetriese plant auf rund 50 Hektar Feldern mehrere Serverhallen. Eingereicht wurde von Google bisher der erste Bauabschnitt, daher wurde nur der Entwurf für ein Rechenzentrumsgebäude diskutiert. Auf ORF-Anfrage betonte Google, dass noch keine Investitionsentscheidung gefallen sei. Die Behörden seien jetzt am Zug. Ein Baubescheid könnte noch bis Jahresende erfolgen.

Google will in Kronstorf besonders nachhaltig bauen: Der Entwurf sieht eine Begrünung des Daches und eine Photovoltaikanlage vor. Ebenfalls geplant ist eine aus der Enns gespeiste Wasserkühlung für die energieintensiven Server.