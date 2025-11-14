Bühnen-Drama beim Unheilig-Comeback: „Der Graf“ stürzt – Krankenhaus!

Der Sänger hatte bei seiner Comeback-Show einen schweren Unfall und musste ins Spital gebracht werden.

Der große Jubel im ausverkauften Haus Auensee in Leipzig sollte den langersehnten neuen Beginn markieren: Nach fast zehn Jahren Pause kehrte „Der Graf“ am Donnerstagabend (13. November) auf die Bühne zurück. Die Stimmung brodelte, als der Sänger seinen Fans entgegenrief: „Ich habe euch vermisst.“ Doch nur wenig später wich die Euphorie abrupt einem Moment blanker Fassungslosigkeit.

Mehr lesen:

Sturz nach rund 30 Minuten

Rund eine halbe Stunde nach Konzertbeginn kam es zu dem Unfall. Wie Bild berichtet, stolperte der Frontmann gegen 20:40 Uhr über einen Lautsprecher am Bühnenrand. Er verlor das Gleichgewicht und stürzte kopfüber in eine Absperrung.

Für einige Minuten herrschte im Saal völlige Stille. Einsatzkräfte eilten sofort zu dem Sänger, um ihn zu versorgen. Wie schwer die Verletzungen waren, war zunächst unklar.





„Ein paar kleine Stückchen Zähne verloren“

Schließlich meldete sich „Der Graf“ selbst zurück und beruhigte seine Fans. „Es tut mir sehr leid für diesen Schreck, aber gemeinsam schaffen wir das“, sagte er. Er berichtete außerdem, „ein paar kleine Stückchen Zähne“ verloren zu haben. Dennoch entschied er sich, das Konzert fortzusetzen – sichtlich angeschlagen, aber entschlossen.

Mit Galgenhumor kommentierte er seinen Zustand: „Vielleicht sehe ich morgen aus wie Pipi Langstrumpf.“ Sein Management bestätigte später, dass er nach dem Auftritt in ein Leipziger Krankenhaus gebracht wurde.





Emotionaler Abend trotz Unfall

Dabei hätte der Abend für die Fans und die Band ein reines Freudenfest werden sollen. 2016 hatte Unheilig in Köln den vorerst letzten Auftritt gespielt, weil sich der Graf stärker seiner Familie widmen wollte. Anfang 2025 folgte schließlich die überraschende Ankündigung eines Comebacks. Das neue Album „Liebe Glaube Monster“ soll am 13. März 2026 erscheinen.

2027 wird Unheilig dann auch in Österreich Gas geben: Nach dem Austro-Warm-Up in der Grazer Freiluft Arena (26. Juni) und dem bereits ausverkauften Stopp auf der Burg Clam (27.Juni) holt oe24 die Hitband am 26. Februar 2027 dann mit der "Liebe Glaube Monster Tour 2026/27" auch in die Wiener Stadthalle.