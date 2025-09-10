Alles zu oe24VIP
oe24 holt Unheilig nach Wien und Innsbruck
oe24 holt Unheilig nach Wien und Innsbruck

10.09.25, 12:01
Es ist – nach Oasis – das Comeback des Jahres: nach 9 Jahren Pause melden sich Unheilig zurück. Mit dem neuen Hit „Wunderschön“, dem für 13. März erwarteten Album „Liebe Glaube Monster“ und den oe24-Konzerten in Wien und Innsbruck.  

Am 10. September 2016 zündeten Unheilig im Rhein-Energie-Stadion von Köln ihr tiefbewegendes Abschiedskonzert. Jetzt, exakt 9 Jahre später, legt Der Graf wieder los. Am Freitag (12. September) kommt die Comeback-Single „Wunderschön“, die man noch am selben Abend mit einem Live-Auftritt im Rahmen der Preisverleihung „Goldene Henne“ in Leipzig präsentiert. Die erste Vorschau auf das für 13. März erwartete Album „Liebe Glaube Monster“, mit der man ab 13. November auch wieder auf ausgedehnte Tournee geht.

Nach dem Austro-Warm-Up in der Grazer Freiluft Arena (26. Juni) und dem bereits ausverkauften Stopp auf der Burg Clam (27.Juni) holt oe24 die Hitband am 26. Februar 2027 dann mit der "Liebe Glaube Monster Tour 2026/27" auch in die Wiener Stadthalle. Dazu zünden Unheilig am 27. Februar 2027 ihre über sechs Millionen-fach verkaufte Hits wie „Geboren um zu leben“, „So wie du warst“ oder „Als wär’s das erste Mal“ auch in der Innsbrucker Olympiahalle. Der Vorverkauf für die beiden oe24-Konzerte startet bereits diesen Freitag (12. September) um 12 Uhr bei oeticket und ticket24.at 

Auslöser für eines der größten Comebacks der deutschsprachigen Musikgeschichte war nach Angaben des Sängers ein Aufenthalt in der Notaufnahme wegen des Verdachts auf einen "stillen Herzinfarkt“. "Ich saß allein in diesem Raum und dachte: Alter Schwede, wenn ich hier wieder rauskomme, dann werde ich wirklich noch einmal darüber nachdenken, Musik zu machen", so der Graf. Ein Mann ein Wort.

Jetzt legt er wieder mit Vollgas los. Und dem Comeback-Hit „Wunderschön“: „Das ist ein Song über die Freundschaft und Verbundenheit. Ich glaube, dass wir uns alle nach solchen Momenten und Gefühlen sehnen. Und glücklich sind, wenn wir sie erfahren. Nach meinem Abschied hatte ich diese Momente und diese gemeinsame Zeit. Mit meiner Familie, mit Freunden, mit Menschen, die ich lange Zeit nicht gesehen hatte. Jetzt freue ich mich aber auch ungemein darauf, diese Gefühle und Momente wieder mit meinen Fans teilen zu können. Die ich in all den Jahren natürlich auch vermisst habe.“

2026 in Graz und auf der Burg Clam und natürlich 2027 bei den beiden oe24-Konzerten in Wien (26. Februar) und Innsbruck (27. Februar) gibt’s ein Wiedersehen.

