Hier trafen sich über 1.000 Spider-Mans für riesiges Fest

In Buenos Aires versammelten sich über 1.000 als Spider-Man verkleidete Menschen an einem Denkmal und wetteiferten darum, einen neuen Weltrekord für die meisten als Marvel-Superhelden verkleideten Menschen bei einer einzigen öffentlichen Veranstaltung aufzustellen.

Die von der argentinischen Influencerin Uki Deane organisierte Veranstaltung hatte zum Ziel, den bisherigen Rekord von 685 Spider-Man-Kostümen in Malaysia zu übertreffen.

SPIDER-MAN RECORD:

About 1,000 people dressed as the Marvel superhero Spider-Man gathered at a famous monument in Buenos Aires, Argentina, on Sunday. The event was planned as an attempt to break a Guinness World Record, which is currently held by Malaysia with 685 people. pic.twitter.com/ToDFTuSmi7