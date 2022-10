Es ist wohl der beschissenste Arbeitstag von der Victoia's Secret-Mitarbeiterin Rachel.

Die Victoria's Secret-Mitarbeiterin wird diesen Arbeitstag wohl nie vergessen. Als sie in einer Umkleidekabine einen Sport-BH aufheben will, greift sie mit ihrer Hand in menschliche Kacke. Denn eine Kundin vor ihr dürfte einfach ihr Geschäft am Boden verrichtet haben. "Ich bückte mich, um einen BH zu greifen, aber ich berührte dabei etwas anderes. Am Ende war es das größte Stück Kacke, das ich je gesehen hatte, und ich hatte es gerade mit meinen Händen berührt", schreibt sie im Internet.

Dieses Erlebnis war für die Mitarbeiterin des Unterwäsche-Ladens zu viel, sie kündigte ihren Job. Trotzdem erzählt sie auf TikTok im Rahmen von "One Thing About Me" ihre Story. 3,3 Millionen Menschen haben sich den Clip bereits angesehen.