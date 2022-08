Bub, 14, ertrinkt im Urlaub in Luxusressort

Ein britischer Teenager ist in einem Pool eines türkischen Luxushotels ertrunken. Rettungsschwimmer war laut Zeugen keiner anwesend.

Ein 14-jähriger britischer Junge ist während eines Familienurlaubs in der Türkei ums Leben gekommen. Er war mit seiner Tante während einer Familienhochzeitsreise im Pool schwimmen.

Nach Angaben von The Sun sagte ein Zeuge: "Es geschah gegen 13 Uhr und wir hörten, dass der Rettungsschwimmer zum Mittagessen gegangen war. Sie haben sich sehr bemüht, den Jungen am Beckenrand wiederzubeleben, aber es war zu spät. Es ist so traurig, besonders wenn man bedenkt, dass sie aus einem so glücklichen Grund dort waren.

Auch der Reiseveranstalter Tui äußerte sich zu dem tragischen Vorfall. " Wir sind uns des tragischen Vorfalls im Liberty Lara in der Türkei bewusst und unsere Gedanken sind bei der Familie. Unser Team am Urlaubsort unterstützt die Familie und wir werden auch weiterhin in jeder Weise helfen, wie wir können. Die Sicherheit und das Wohlergehen unserer Kunden ist unser wichtigstes Anliegen und unser engagiertes Resort-Team unterstützt die Behörden und das Hotel bei ihren Ermittlungen."

Die Ermittlungen zu dem Fall sind am Laufen.