Flugzeug muss frühzeitig landen: Pilot nicht fertig ausgebildet

An Bord eines Airbus A330 kam es zu einem kuriosen Zwischenfall. Auf dem Weg von London nach New York bemerkten die Piloten nach gut 40 Minuten, dass der Erste Offizier seine Ausbildung noch gar nicht abgeschlossen hat und mussten daraufhin wieder umkehren und landen.

Die Virgin Atlantic Airline dürfte wohl weniger erfreut über den vorgefallenen Zwischenfall sein. Rund 40 Minuten nach dem Start einer Airbus A330 von London nach New York fiel auf, dass der Erste Offizier seine Ausbildung noch gar nicht abgeschlossen hat. Das Flugzeug musste eine 180-Grad-Wende einlegen und wieder am Ausgangsflughafen landen. Ein neuer Erster Offizier sprang ein und beförderte die Maschine dann mit knapp zwei Stunden und 40 Minuten Verspätung in die USA. Wie viele Passagiere an Bord waren, ist unbekannt.

Auf Nachfrage erklärt die Fluggesellschaft, dass besagter Pilot bereits seit 2017 für das Unternehmen tätig sei und er auch nach britischem Recht fliegen hätte dürfen. Was er jedoch nicht abgeschlossen hatte, war eine interne Ausbildung der Airline, wo noch der abschließende Bewertungsflug ausständig ist. Seitens der britischen Flugaufsicht heißt es: "Beide Piloten waren im Besitz der entsprechenden Lizenz und qualifiziert, den Flug durchzuführen.“