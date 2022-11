Frau wird mehrmals vom eigenen Auto überrollt

Es ist ein Vorfall, der kaum zu glauben ist. Eine Frau wurde mehrmals vom eigenen Auto überfahren. Die 45-Jährige ist schwer verletzt und muss im Krankenhaus behandelt werden.

Zugetragen hat sich der mehr als nur ungewöhnliche Zwischenfall in St.Gallen in der Schweiz. Die Frau kam gerade vom einkaufen nach Hause und wollte die gerade erworbenen Lebensmittel in die Wohnung tragen. Dabei parkte sie auf einer leichten Steigung, danach begann das Automatikauto von selbst zu rollen. Die Frau stolperte in Panik und wurde ein erstes Mal überrollt.

Der Renault rollte rund 40 Meter bergab, ehe er ein anderes Auto touchierte. Dadurch rollte das Fahrzeug vorwärts und überrollte die 45-Jährige ein zweites Mal. Doch damit nicht genug. Der Wagen prallte gegen einen Bordstein und überfuhr beim retour rollen die Frau ein drittes Mal. An einem Holzzaun kam der Renault dann endgültig zum Stehen.

Die Frau wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Warum der Wagen zu rollen begann, ist noch Gegenstand von Untersuchungen.