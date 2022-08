Ein Affe hat in einem kalifornischen Zoo für große Verwirrung gesorgt, nachdem die Polizei auf einen Notruf 911 reagiert hatte.

Zoowärter und das Büro des Sheriffs von San Luis Obispo County glauben nun, dass es ein frecher Affe namens Route war, der den Anruf getätigt hat.

Die Polizeidienststelle erhielt am 13. Juni einen Anruf, bei demschließlich die Verbindung abbrach. Die Polizisten versuchten, die Nummer anzurufen und zurückzusenden, erhielten jedoch keine Antwort, was dazu führte, dass die Polizisten einen Streifenwagen schickten, um den Anruf zu untersuchen.

Tierpfleger wussten nichts von dem Anruf

Die Polizei traf im Zoo to You, einem Zoo in Paso Robles auf eine Gruppe verwirrter Tierpfleger, die nichts von dem Anruf wussten. Das Büro des Sheriffs von San Luis Obispo County teilte Aktualisierungen des Vorfalls auf den sozialen Medien. Schließlich erkannten sie des Rätsels Lösung: Ein Kapuzineraffe namens Route hatte ein Handy in die Hände bekommen und den Notruf gerufen.

Neugieriges Äffchen

„Uns wurde gesagt, dass Kapuzineraffen sehr neugierig sind und alles und jeden packen und einfach anfangen, Knöpfe zu drücken, sagte das Büro des Sheriffs. „Und genau das hat Route getan. Zufälligerweise war es die richtige Nummernkombination, um uns anzurufen.“