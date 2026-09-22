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Weltrekord

Mädchen (6) löst Zauberwürfel in 4 Sekunden

Ein Mädchen freut sich bei einem Speedcubing-Wettbewerb mit 3,549 Sekunden auf der Stoppuhr.
© FB
Eine sechsjährige Chinesin hat mit einem sogenannten Zauberwürfel in nur etwas mehr als vier Sekunden einen neuen Rekord aufgestellt.
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Lian Yunzhi drehte den Würfel bei zwei Wettbewerben in Wuhan und Guangzhou in diesem Monat in 4,52 und 4,27 Sekunden in die richtige Position und brach damit zweimal den bisherigen Weltrekord der Frauen, wie das chinesische Staatsfernsehen am Montag berichtete.

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Lian sei die erste "Speedcuberin", die unter 4,5 Sekunden blieb, hieß es weiter. Ein vom Staatsfernsehen veröffentlichtes Video zeigt die Kleine mit rotkarierter Masche im Haar auf dem Kopf, wie sie den auch als Rubik's Cube bekannten Zauberwürfel in Windeseile hin- und herdreht, bevor sie ihn auf einen Tisch legt, in die Hände klatscht und triumphierend die Faust reckt.

Ihre Tochter habe schon früh mit dem Zauberwürfel angefangen - neben Hobbys wie Tanzen und Musik, sagte Lians Mutter Lin Yangxi örtlichen Medien. Mit der Zeit habe sie dann bemerkt, dass Zauberwürfel-Lösen "ein hervorragendes Mittel ist, um die Fähigkeiten eines Kindes umfassend zu entwickeln." Inzwischen beherrsche Lian - Spitzname "Zhizhi" - mehr als 1.300 verschiedene Algorithmen zur Lösung des Zauberwürfel-Problems und übe täglich zwischen zwei und drei Stunden.

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