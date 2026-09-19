7351 Zimmer: Dieses Hotel sprengt jede Vorstellung

7351 Zimmer, bis zu 6000 Gäste täglich und ein Casino darunter: Das First World Hotel in Malaysia ist ein Hotel der besonderen Größenordnung.

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Das First World Hotel in der malaysischen Provinz Pahang steht laut Guinness-Buch der Rekorde an der Spitze der größten Hotels der Welt. Insgesamt verfügt die Anlage über 7351 Zimmer. Damit hält das Hotel seinen Weltrekord bereits zum zweiten Mal.

7351 Zimmer stehen bereit

Wer im First World Hotel eincheckt, hat eine große Auswahl. Nach Angaben der Hotelwebseite gibt es 3164 Standard Rooms, 2922 Deluxe Rooms, 649 Deluxe Triple Rooms, 480 Superior Deluxe Rooms und 136 World Club Rooms. Die Zimmer unterscheiden sich in Größe und Ausstattung.

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Zusammen ergeben die unterschiedlichen Kategorien 7351 Zimmer. Das Hotel mit seiner quietschbunten Fassade steht damit laut der vorliegenden Quelle an der Spitze der größten Hotels der Welt.

Der Rekord wechselte mehrfach

Den Titel bekam das First World Hotel laut dem Reisemagazin "Travelpulse" im Jahr 2015 offiziell verliehen. Bereits bei seiner Eröffnung im Jahr 2006 war das Hotel mit damals 6118 Zimmern Rekordhalter.

Nach zwei Jahren musste es den Titel allerdings abgeben. Das Venetian in Las Vegas übernahm den Rekord, nachdem dort 2008 ein Erweiterungsbau eröffnet worden war. Damit kam das Hotel auf 7128 Zimmer.

2015 legte dann das First World Hotel nach. Ein weiterer Anbau brachte rund 200 zusätzliche Zimmer und damit wieder mehr als das Venetian.

Tausende Gäste pro Tag

Trotz der enormen Zahl an Zimmern bleibt das Hotel laut der Quelle nicht leer. Die Auslastung des First World Hotels liegt demnach bei 90 Prozent. Jeden Tag checken bis zu 6000 Gäste ein, pro Jahr sind es rund vier Millionen.

Unter dem Hotel befindet sich außerdem ein Casino – laut der Quelle das einzige in ganz Malaysia. Glücksspiel ist in dem muslimisch geprägten Land grundsätzlich streng verboten, das Casino im Genting-Resort bildet jedoch eine Ausnahme.

Laut einem Bericht der ProSieben-Sendung Galileo bleiben die meisten Gäste zwei Nächte und verbringen während ihres Aufenthalts die meiste Zeit im Casino. Das wird in der Quelle als Grund für den Erfolg des riesigen Hotels genannt.

Ein neuer Rekord in Sicht

Der nächste mögliche Rekordhalter entsteht laut der Quelle bereits in der saudi-arabischen Pilgerstadt Mekka. Dort wird seit einigen Jahren am Mega-Hotel "Abraj Kudai" gebaut. Der Komplex soll 10.000 Zimmer umfassen und damit das First World Hotel bei der Zimmerzahl übertreffen.

Das von Dar Al Handasah entworfene Projekt besteht aus zwölf Türmen. Geplant sind neben den Übernachtungsmöglichkeiten auch Restaurants, eine Shopping Mall, ein Food-Court, ein Konferenzzentrum, Parkplätze und eine Bushaltestelle.

Ursprünglich war die Eröffnung für das Jahr 2017 vorgesehen. Der Termin wurde jedoch aus verschiedenen Gründen immer wieder verschoben. Zehn Jahre nach der Ankündigung ist das Projekt laut der vorliegenden Quelle noch immer nicht abgeschlossen. Ob und wann das Mega-Hotel tatsächlich eröffnet wird, ist demnach nicht bekannt.

Damit bleibt das First World Hotel laut den vorliegenden Informationen vorerst das Hotel mit der höchsten genannten Zimmerzahl im Guinness-Buch der Rekorde. Zugleich zeigt das geplante Projekt in Mekka, dass der Wettlauf um den Rekord noch nicht beendet sein muss.