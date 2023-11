Diese Firma gibt Nichtrauchern 6 Tage zusätzlichen Urlaub

Arbeitnehmer, die Raucher sind, neigen dazu, diese kurzen Zigarettenpausen zwischen ihren Bürozeiten zu machen, wobei sich diese wenigen Minuten jeder Zigarettenpause summieren, so dass sie mehr Zeit außerhalb des Büros verbringen als nicht rauchende Arbeitnehmer.

Deshalb hat ein Unternehmen in Japan beschlossen, etwas dagegen zu unternehmen. Einem Bericht von The Telegraph zufolge änderte das Marketingunternehmen Piala Inc. seine Politik der bezahlten Freistellung, nachdem sich ein nicht rauchender Mitarbeiter darüber beschwert hatte, dass die Rauchpausen die Produktivität beeinträchtigten.

Nachdem das japanische Unternehmen die Beschwerde erhalten und darüber nachgedacht hatte, gewährte es den nicht rauchenden Mitarbeitern sechs zusätzliche freie Tage pro Jahr, um die Zeit auszugleichen, die die Raucher für ihre Zigarettenpausen benötigen.