Top-Klub droht Champions League-Ausschluss

Shootingstar Entrup im Visier von England-Klub Im Frühjahr kickte Hartberg-Angreifer Maximilian Entrup noch in der Regionalliga. Jetzt könnte er auf die Insel wechseln. Premier-League-Absteiger will mit dem Bundesliga-Torschützenführenden zurück Erstklassigkeit. Ein weiteres Kapitel in Entrups Fußball-Märchen wird aufgeschlagen.