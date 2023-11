Balotelli schrottet Audi und verweigert Alko-Test

Mario Balotelli (33) hat am Donnerstagabend seinen schwarzen Audi Q8 geschrottet. Wie die „Gazetta dello Sport“ berichtet, kam der ehemalige Nationalspieler gegen 20.30 Uhr aus unbekannter Ursache von der Straße ab und krachte gegen eine Hausmauer.

Mario Balotelli was unharmed after an accident that left his car completely damaged.



