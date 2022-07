Bar bringt 'Johnny Depp Shot' auf den Markt

Eine Bar in England verkauft nun den "Johnny Depp Shot". Wird das Getränke jedoch bestellt, ist es für die Bar-Angestellten ein diskretes Signal, dass der Besteller in Schwierigkeiten ist.

Ähnlich wie bereits in anderen Bars, in denen Frauen mit "Code-Bestellungen" auf Probleme aufmerksam machen können, gibt es nun etwas Ähnliches in England. Bei einer Bestellung eines "Johnny Depp Shots" wird das Bar-Personal aufmerksam und versucht derjenigen Person zu helfen. Es gibt jedoch unterschiedliche Versionen von Bestellungen.

Wenn man den Johnny Depp Shot pur bestellt, wird man von einem Angestellten sicher aus der Bar begleitet. Wenn man ihn mit Eis bestellt , wird ein Barmitarbeiter ein Taxi für die Person rufen. Und wenn man ihn mit Limette trinkt, wird die Bar die Polizei rufen.

Es ist eine Abwandlung des Angel Shot, die Frauen helfen soll, die sich aufgrund anderer Gäste unsicher oder unwohl fühlen. TikTok-Nutzer Benji Spears (@Benjispears) hat ein Video auf der Social-Media-Seite gedreht, um auf die Initiative aufmerksam zu machen. "Angel Shots werden in allen Bars immer häufiger und bekannter und die Barkeeper werden darauf aufmerksam gemacht", sagte er. Der Angel Shot wurde dafür gelobt, dass er Frauen in einer brenzligen Situation auf subtile Art und Weise Hilfe bietet.

Jetzt bekommt der Johnny Depp Shot ähnliche Anerkennung, weil er Männern eine Möglichkeit gibt, zu zeigen, dass sie Hilfe brauchen. Eine Person sagte: "Das ist großartig! Endlich gibt es gleiche Hilfe für männliche Opfer. Ich wünschte, ich hätte das schon so oft in meinem Leben erlebt."