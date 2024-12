Bei Coup in Schule: Tapferer Lehrer stellte Serien-Einbrecher

Mit einem Lehrer im Schulgebäude kurz vor Mitternacht hatte der Einbrecher wohl nicht gerechnet.

Ein Lehrer der Mittelschule Hausmannstätten bewies Anfang der Woche Courage. Denn der 47-Jährige stoppte gekonnt einen Einbrecher.

Ein Deutscher soll am Montagabend gegen 23.25 Uhr ein Fenster des Schulgebäudes aufgebrochen haben, um hineinzugelangen. Womit der 27-Jährige wohl nicht gerechnet hatte: Trotz später Stunde arbeitete noch ein Lehrer im Lehrerzimmer. Als der Einbrecher diesen bei seiner Gebäude-Durchsuchung erblickte, ergriff er sofort die Flucht.

Für weitere Einbrüche verantwortlich

Doch der 47-Jährige ließ das nicht auf sich sitzen und nahm die Verfolgung des Täters auf. Am Parkplatz vor der Schule konnte der Lehrer den 27-Jährigen dann auch tatsächlich stellen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Der junge Mann konnte schließlich festgenommen werden. Bei den Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 27-Jährige noch für weitere Einbruchsdiebstähle im Großraum Graz als Tatverdächtiger in Betracht kommt. Er zeigte sich zum Teil geständig und wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert. Weitere Erhebungen in dem Fall laufen.