Um drei Uhr Früh: 13- und 14-Jähriger als Einbrecher geschnappt

Eine nächtliche Passantin bemerkte die Teenie-Täter, wie sie gerade eine Trafik auf den Kopf stellten - auf der Flucht wurden das Duo (ein Rumäne und ein Syrer) geschnappt.

Wien. Ein 13- und ein 14-Jähriger, die sich statt für den nächsten Schultag zur Bettruhe zu begeben, lieber auf nachmitternächtliche Diebstour unterwegs waren, wurden Dienstag in Wien-Brigittenau in der Nähe ihres letzten Tatorts ertappt. Polizisten, die von einer zufällig vorbeikommenden Passantin informiert worden waren, schnappten den Serben und den älteren Syrer um 3.00 Uhr in der Früh. Beute im Wert von mehreren hundert Euro wurde bei den beiden Youngster-Ganoven gefunden.

Insgesamt vier Geschäftseinbrüche sollen bisher auf das Konto des Duos gehen, das jeweils zwischen 3.00 und 4.30 Uhr zugeschlagen haben sollen. Demnach sollen Coups auf eine Tankstelle, ein Blumengeschäft und zwei Trafiken auf das Konto der kriminellen Burschen gehen, jeweils in der Brigittenau.

Nach Klärung des Sachverhalts wurde der strafunmündige 13-Jährige in dessen betreute Wohneinrichtung zurückgebracht. Der Syrer wurde hingegen nach seinem Geständnis auf freiem Fuß angezeigt. Das Landeskriminalamt ermittelt wegen wegen weiterer Fakten sowie weiterer Verdächtiger in Zusammenhang mit den Einbrüchen.