Einbruchserie im Tiroler Unterland

Serieneinbrecher überfielen Bäckereien, Konditorei und Gastrobetrieb.

Im Tiroler Unterland hat sich in der Nacht auf Sonntag eine Serie an Einbrüchen ereignet. Der oder die Täter nahmen dabei Bäckereien in Hopfgarten im Brixental, Langkampfen, Kirchbichl sowie eine Konditorei in Rattenberg und einen Gastrobetrieb in Münster (Bezirke Kufstein und Kitzbühel) ins Visier. Aufgrund der "ähnlichen Vorgangsweisen" ging die Polizei von einem Zusammenhang aus, hieß es am Sonntag in einer Aussendung.

Bei den Einbrüchen brachen die Unbekannten meist einen Notausgang oder Hinterausgang auf. Anschließend wurden Schubladen und Kästen durchwühlt. Dabei wurden aus Geldkassetten, Taschen und Kellner-Geldtaschen Beträge im drei- bis vierstelligen Bereich entwendet. Im Gastrobetrieb wurden außerdem zwölf Stangen Zigaretten aus einem Automaten sowie sechs Spirituosenflaschen gestohlen.

Der Gesamtschaden war noch unklar. Weitere Ermittlungen waren im Gange.