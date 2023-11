30-Stunden-Woche bei vollem Gehalt

Hausverwaltung Rustler reduziert Arbeitszeit.

Die Hausverwaltung Rustler mit 175 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wurde erst kürzlich als "Great Place to Work" rezertifiziert und setzt mit 1. Jänner einen wegweisenden Schritt in puncto Arbeitszeit: Sie führt die 30-Stunden-Woche ein -bei vollem Gehalt für alle Mitarbeiter.

Optimierte Prozesse, motivierte Mitarbeiter

Neue Motivation. Das neue Arbeitszeitmodell stellt keine Ad-hoc-Maßnahme des Unternehmens dar, sondern ist seit Längerem geplant und entsprechend penibel vorbereitet. "Dazu wurden ein Jahr lang sämtliche Prozesse optimiert, Strukturen hinterfragt und Abläufe gestrafft. Auch die Digitalisierung und Automatisierung von Standardprozessen und Abläufen spielte eine große Rolle", berichtet Martin Troger, GF der Hausverwaltung Rustler. Der New Way of Work wird in einer Abteilung bereits seit Jahresbeginn 2023 umgesetzt. Fazit: "Bei unseren Kunden kam es dadurch zu keinerlei Beeinträchtigungen, vielmehr haben diese von der zusätzlichen Motivation unserer Mitarbeiter profitiert", ergänzt Co-Geschäftsführer Roman Urban. Zudem habe der Testbetrieb gezeigt, dass Kontinuität und Stabilität im Team sowie die Zufriedenheit der Mitarbeiter stark gestiegen sind. Die Mitarbeiter waren bei der Umsetzung des Arbeitszeitmodells immer aktiv eingebunden. rustler.eu