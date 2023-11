Bub traf flüchtenden Mann: Die Begegnung verändert ihr Leben

Der Neunjährige war einsam, verängstigt, ihm gingen die Ideen aus.

Es war der Thanksgiving Day 2007 in der abgelegenen Wüste nahe der mexikanischen Grenze. Chris Buchleitner war 9 Jahre alt. Er hatte gerade einen Autounfall überlebt. Seine Mutter Dawn war mit ihrem Wagen von der Straße abgekommen und einen steilen Hügel hinuntergestürzt. Seine Mutter war verletzt und in dem zerstörten Wagen unten in einer Schlucht gefangen. Chris war hinausgeklettert, um Hilfe zu holen.

Der Neunjährige war einsam, verängstigt, ihm gingen die Ideen aus. Und dann sah er in der Abenddämmerung einen Fremden auf sich zukommen. Der Mann, der Manuel hieß, kam aus Mexiko. Er hatte die Grenze illegal überquert und wollte ein neues Leben beginnen.

Er sah den Jungen und zögerte keine Sekunde ihm zu helfen. Seit dieser schiksalshaften Begegnung sind die beiden bis heute befreundet.