Obamas Ex-Berater nach islamfeindlichen Aussagen verhaftet

Stuart Seldowitz wurde in New York verhaftet, nachdem er wiederholt islamfeindliche Beleidigungen gegenüber einem jungen ägyptischen Halal-Imbissverkäufer ausgesprochen hatte.

Die Vorwürfe gegen ihn umfassen Hassverbrechen, Stalking und schwere Belästigung zweiten Grades, wie von der New Yorker Polizei (NYPD) bekannt gegeben. Die genauen Anklagepunkte der Staatsanwaltschaft Manhattan stehen jedoch noch aus.

Trotz Feuerpause: Raketenalarm in Israel

Aufregung

Seldowitz hatte zuvor im Nationalen Sicherheitsrat der USA während der Amtszeit von Barack Obama gearbeitet, wurde jedoch von seinem letzten Arbeitgeber, Gotham Government Relations, entlassen.

Meet Stuart Seldowitz, a former advisor to the White House who used to advise Obama on foreign policy.



He is a three-time winner of the State Department’s Superior Honour Award.

pic.twitter.com/DYDUKnhmEw — Zara Magnusson (@zaramagnusson) November 21, 2023

In auf Social Media geteilten Videos hatte Seldowitz zugegeben, den Imbissverkäufer Mohamed Hussein heftig beleidigt zu haben. Über einen Zeitraum von zwei Wochen soll er den in Ägypten geborenen Verkäufer belästigt haben, wobei er behauptete, dass Hussein ein Unterstützer der islamistischen Terrororganisation sei.

Islamophobic former US State Department official Stuart Seldowitz in handcuffs. Netanyahu needs to be in handcuffs for committing genocide in Gaza. pic.twitter.com/65m91h98lh — Ashok Swain (@ashoswai) November 23, 2023

Der Vorfall ist Teil eines besorgniserregenden Trends von antiarabischen und antimuslimischen Vorfällen in den USA, der seit dem 7. Oktober zugenommen hat. In New York finden fast täglich Demonstrationen statt, und auch antisemitische Hassverbrechen haben zugenommen. Es gab jedoch auch eine positive Reaktion auf den Vorfall, da viele Menschen Solidarität mit dem betroffenen Verkäufer gezeigt haben, einschließlich jüdischer Unterstützer.