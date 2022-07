So teuer ist ein Star Wars Cocktail auf Disney-Kreuzfahrtschiff

Bereits eine Reise mit dem Schiff wird nicht billig. In der Star Wars Abteilung werden dann auch für Getränke und Speisen stolze Preise ausgerufen. Spitzenreiter ist ein Star Wars Cocktail, der 5.000 € kosten soll. Für das Geld bekommen die Gäste aber auch einiges geboten.

So ist der Kaiburr Crystal mit Rauch-, Licht- und Soundeffekten ein echter Hingucker. Auch bekommt man gleich mehrere Drinks hinzu, einen trockenen Mund müssen die Gäste in der Star Wars Bar nicht fürchten. Gemischt wird das Getränk hauptsächlich mit Camus-Cognac. Hinzu kommt die japanische Zitrusfrucht Yuzu sowie Kumquat. Auch ein Shot Pappy Van Winkle's Family Reserve 23 Year Bourbon darf nicht fehlen. Für edlen Rotwein ist im Cocktail gesorgt. Ein Hauch Taylor's Fladgate Kingsman Edition Very Old Tawny ist noch dabei.

Goodies sind im Preis auch inbegriffen, so kann der Gast das spezielle Star Wars Glas behalten, bekommt eine Wasserflasche, einen Rucksack und weitere Star Wars Goodies. Ein Gutschein zur Skywalker Ranch ist auch noch dabei, das alles zu einem stolzen Preis von rund 5.000 €. Es darf bezweifelt werden, dass dieser Spaß vielen Fans das Geld wert ist.

The most expensive drink in the galaxy. The Star Wars Hyperspace Lounge on the Disney Wish has a $5,000 Kaiburr Crystal drink. pic.twitter.com/ZcUp3yt0RI