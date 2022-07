Knapp 100 Menschen nach Entführung aus Kerker gerettet

In Nigeria wurden knapp 100 Menschen, davon 26 Kinder, aus einem Kerker befreit, die zuvor von einer Sekte entführt wurden. Die Sektenführer hatte den Menschen be fohlen "auf Gott zu warten".

Die nigerianische Polizei in Ondo Town war fassungslos, als sie die Geiseln in einer winzigen Zelle unter der Kirche der "Whole Bible Believers" eingesperrt vorfand. Einige der Geiseln waren über einen Zeitraum von mehreren Monaten in dem Raum eingesperrt gewesen.

Die Polizie schöpfte erstmals verdahct als eine Mutter ihre Kinder als vermisst meldete, nachdem diese die Kirche besucht hatten. Schließlich fand die Polizei heraus, dass 26 Kinder, acht Jugendliche und 43 Erwachsene in der Zelle gefangen waren.

Die Polizei hat den Pastor der Kirche, David Anifowoshe, und seinen Stellvertreter verhaftet und untersucht nun den Verdacht einer Massenentführung. Der Pressesprecher der Polizei, Funmilayo Odunlami, sagte: "Vorläufige Ermittlungen ergaben, dass der Pastor Josiah Peter Asumosa, ein Hilfspastor der Kirche, derjenige war, der den Mitgliedern sagte, dass die Entführungen im stattfinden sollen"