Wetter extrem: Jetzt schneit es auch in Australien!

In ganz New South Wales gibt es Unwetterwarnungen, da eine Polarexplosion die Temperaturen an der Ostküste Australiens auf Rekordtiefs treibt.

Eine große Tiefdruckfront im Südosten Australiens erzeugt am Montag riesige Wellen mit 14-Meter-Wellen vor der Küste von NSW. Das Bureau of Meteorology hat davor gewarnt, dass starke Brandung zu Schäden und Küstenerosion zwischen Seal Rocks und Broken Bay im Norden von NSW führen könnte.

Niedrige Temperaturen

„Wellen dieser Größe sind zu keiner Jahreszeit in der Nähe von Sydney zu sehen“, sagte Weatherzone-Meteorologe Ben Domensino gegenüber Channel Nine.

Auch gibt es einen Kälteeinbruch in vielen Teilen Australiens. Der Strahan Aerodrome in Tasmanien fiel am Sonntagabend auf -0,6 ° C, was es zur kältesten Mainacht seit 22 Jahren machte. Canberra verzeichnete am Montag mit nur 7,8 ° C zur Mittagszeit auch die niedrigste Höchsttemperatur seit 23 Jahren, während große Teile der Hauptstadt am Morgen von Eis und Schnee bedeckt waren.