Influencerin stürzt bei Twitch Livestream und schlägt sich Zähne aus

Eine Streamerin ist während eines Livestreams ausgerutscht und hat sich das Gesicht aufgeschlagen und zwei Zähne abgebrochen.

Twitch-Partnerin Madi Hunni nahm an einem Kick-Stream mit @Ac7ionMann teil, bei dem eine Kamera am Beckenrand aufgestellt war. In dem Clip versucht Madi, auf die andere Seite des Pools zu gehen, aber die Dinge gehen ziemlich schnell schief und sie landet mit dem Gesicht auf dem Boden, wobei sie sich zwei ihrer Zähne zerbricht und ihr Knie aufschlägt.

Teurer Sturz

© MadiHunni/Twitter ×

Nachdem ihre Freunde sich bei ihr gemeldet hatten, ging Madi auf die Kamera zu und sagte: "Kann mir jemand etwas für meinen verdammten kaputten Zahn geben?" Madi teilte den Clip auf Twitter, wo die Fans in Scharen kamen, um sich bei ihr zu melden. Ein Fan schrieb: "Ich weine tatsächlich um dich, WAS." Jemand anderes kommentierte: "Ich glaube, ich habe einen blauen Fleck bekommen, als ich das gesehen habe. Ich hoffe wirklich, dass es dir gut geht."

just broke my front teeth on @Ac7ionMann's Kick stream pic.twitter.com/urQURV3z9k — madi (@MadiHunni) April 19, 2023

Madi hat ihren Fans inzwischen versichert, dass es ihr nach dem Sturz gut geht, aber dass der Ausrutscher sie einiges kosten wird. In einem Posting erklärte sie: "Ich habe zwei kaputte Zähne und ein blutiges Knie, aber mir geht es zum Glück gut." Und in einem anderen schrieb sie: "Gut, aber jetzt muss ich verdammt viel für neue Zähne bezahlen lmaooo, Gott sei Dank hat meine feste Zahnspange einen Großteil davon gerettet."