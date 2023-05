76-jähriger Bodybuilder begeistert das Netz

Bodybuilder Robby Robinson hat fünf Jahrzehnte lang mit seinem Körperbau geprahlt, aber er lässt die Hanteln noch nicht fallen, und er hat immer noch 'bessere Arme als Kraftsportler in seinen 20ern'.

Ein Mr. Olympia-Athlet, der seit fünf Jahrzehnten in der Branche tätig ist, wurde dafür gefeiert, dass er „größere Arme als die meisten 20-Jährigen“ habe. Robby Robinson, 76, gilt als eine wahre Bodybuilding-Größe, die von der goldenen Ära der 1970er bis heute an der Spitze des Bodybuildings steht.

Hohes Trainingspensum

Trotz seines Alters zeigt der Rentner keine Anzeichen einer Alterung und hat am Samstag in einem YouTube-Video mit seinem Fitness-Kumpel Mike O’Hearn viel Aufmerksamkeit erregt.

Eine Person schrieb: „Denken Sie an alle, Robby wurde am 24. Mai 1946 geboren … er wird nächsten Monat 77 Jahre alt und er ist einfach unglaublich für sein Alter.“ Am Ende des Videos ließ der Bodybuilder seinen Trainingspartner in Ehrfurcht zurück, als er seinen Bizeps anspannte und seine Bauchmuskeln zur Schau stellte. Obwohl er das reife Alter von 76 Jahren erreicht hat, behaupteten Beobachter, dass seine Arme größer sind als die meisten jüngeren Waffen im Fitnessstudio.

© robbyrobinsonofficial/Instagram

Obwohl Robby 2001 offiziell in den Ruhestand ging, ist er eindeutig nicht bereit, die Hanteln in absehbarer Zeit abzulegen.