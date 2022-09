Ehepaar findet seltene Goldmünzen unter ihrem Haus

Ein Ehepaar, das ein mehr als 400 Jahre altes Goldmünzenversteck gefunden hat, kann sich über eine riesige Summe freuen.

Das Versteck von 264 Goldstücken wurde entdeckt, als der Boden in ihrem Haus in North Yorkshire neu verlegt wurde. Als sie die Dielen des Hauses aus dem 18. Jahrhundert anhoben, stießen sie auf einen Steinguttopf von der Größe einer Coladose.

Erst als Experten den Inhalt untersuchten, wurde ihnen klar, dass sie in den letzten zehn Jahren über einer Fundgrube im Wert von 250.000 Euro gelebt hatten.

Die Hauseigentümer entdeckten die Münzen im Juli 2019, nun werden die Münzen versteigert und sollen eine Mega-Summe einbringen. Auktionator Gregory Edmund sagte: "Dies ist eine faszinierende und äußerst wichtige Entdeckung. Es ist außerordentlich selten, dass ein Hort englischer Goldmünzen jemals auf den Markt kommt.

Dieser Fund von über 260 Münzen ist außerdem einer der größten, die in archäologischen Aufzeichnungen aus Großbritannien zu finden sind. Die Anzahl der Münzen und die einzigartige Methode der Vergrabung bieten jedoch eine außergewöhnliche Gelegenheit, die komplizierte englische Wirtschaft in den ersten Jahrzehnten der Bank of England und das große Misstrauen gegenüber ihrer neumodischen Erfindung, der "Banknote", zu verstehen.