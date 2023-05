BMW crasht mit High-Speed in laufende Polizeikontrolle

Einen wahren Horrorcrash wurde von einer Dashcam eines Polizeiautos eingefangen, als ein BMW mitten in eine laufende Polizeikontrolle crashte.

Ein örtlicher Polizeibeamter in Virginia hat Glück, dass er noch lebt, nachdem ein außer Kontrolle geratenes Fahrzeug sowohl in seinen Streifenwagen als auch in ein zweites geparktes Auto am Straßenrand gekracht ist.

Unfassbares Glück

Wie durch ein Wunder kamen sowohl der Polizeibeamte als auch der schuldige Fahrer und der zweite Fahrer des geparkten Wagens mit nur leichten Verletzungen davon.

Nach Angaben der Polizei von Fairfax County handelte es sich bei dem Autofahrer um einen 17-Jährigen, der mit überhöhter Geschwindigkeit fuhr und die Kontrolle verlor. Er wurde inzwischen wegen rücksichtslosen Fahrens angeklagt.



In einem Facebook-Posting erklärte die FCPD, dass sie das Filmmaterial in der Hoffnung weitergibt, dass "Eltern und Erziehungsberechtigte ... dieses Video als Gelegenheit nutzen können, um mit ihren jugendlichen Fahrern darüber zu sprechen, wie ihr Fahrverhalten das Leben anderer beeinträchtigen kann". Bis zum 3. Mai hatte das Video mehr als 238.000 Aufrufe.