Influencer holt Delfin-Baby aus Wasser - Tier stirbt am Strand

Experten sind sich einig, dass das Hochheben des Delfins aus dem Wasser schwerwiegende Folgen hatte.

Ein sonniger Strand in Florida wurde zum Schauplatz einer grausamen Aktion, die in den sozialen Medien für Empörung sorgt. Ein junger Mann posierte mit einem Delfin-Baby für ein Instagram-Foto, das nun einen Sturm der Entrüstung auslöst. Auf dem Bild ist zu sehen, wie der junge Mann kämpft, das schwerfällige Tier über Wasser zu halten, während sein Begleiter mit einer anzüglichen Geste in die Kamera grüßt.

Schwere Folgen

Die Aufnahme, die ursprünglich von einem US-Amerikaner geteilt wurde, hat tragische Konsequenzen: Das Delfin-Baby wurde nur wenige Tage nach der fragwürdigen Aktion leblos an einem Strand in Florida aufgefunden. Meeresbiologin Quincy Gibson äußerte, dass es höchstwahrscheinlich das gleiche Tier sei, da die individuelle Flossenstruktur Delfine einzigartig macht.

Experten sind sich einig, dass das Hochheben des Delfins aus dem Wasser schwerwiegende Folgen hatte. Stress und das Eigengewicht können für die sensiblen Meeresbewohner tödlich sein. Ozeanograf Quinton White erklärte, dass der Delfin höchstwahrscheinlich aufgrund der gefährlichen

Der junge Mann, der sich auf seinem Post brüstete, den Delfin aus dem Wasser geholt zu haben, sieht sich nun mit Ermittlungen konfrontiert. Ihm wird vorgeworfen, gegen den "Marine Mammal Protection Act", ein Gesetz zum Schutz der Meereslebewesen, verstoßen zu haben. Aktion erkrankte, was zu seinem Tod führte. "Das Tier solchem Stress auszusetzen, sei schrecklich", so White.