NFL-Star bei Raubüberfall angeschossen und schwer verletzt

Die Washington Commanders haben bestätigt, dass ihr neuer Running Back Brian Robinson Jr. bei einem "versuchten bewaffneten Raubüberfall oder einem Autodiebstahl" angeschossen wurde.

Der Rookie von den Washington Commanders wurde in ein Krankenhaus gebracht, in dem seine Verletzungen behandelt werden. Brian Robinson Jr., 23, sollte in dieser Saison für die Washington Commanders spielen, im Mai unterschrieb er nach dem NFL-Draft einen Vierjahres-Vertrag bei den Hauptstädtern.

Es wird angenommen, dass zwei Verdächtige vom Tatort geflohen sind, wobei die Polizei in der Nähe eine Waffe fand. Ein Polizeisprecher bestätigte: "Die Polizei sagte, sie suche nach zwei Jugendlichen mit schulterlangen Dreadlocks. Einer trug ein schwarzes oder braunes Hemd mit gelben Smiley-Gesichtern".

© Getty

Robinson wurde in der dritten Runde des Draft für die Commanders ausgewählt und hat in den Spielen der Vorsaison und im Trainingslager einen guten Eindruck hinterlassen. Trotz der Schießerei in der Nacht zum Sonntag bestätigte Cheftrainer Ron Rivera am Sonntag, dass er Robinson Jr. im Krankenhaus besucht habe und dass der Spieler in guter Verfassung sei.

Cheftrainer Ron Rivera besuchte Robinson im Krankenhaus, twitterte er: "Er ist guter Dinge und wollte, dass ich mich bei allen für die netten Worte, Gebete und Unterstützung bedanke. Er möchte, dass seine Teamkollegen wissen, dass er sie alle dafür schätzt, dass sie ihm die Hand gereicht haben und er liebt sie alle und wird bald wieder das tun, was er am besten kann."

Für die Commanders startet die neue Saison am 8. September.