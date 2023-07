Video zeigt Selbstheilung von Haien

Dank ihrer unglaublichen Regenerationsfähigkeiten und schnell proliferierenden Zellen können Haie abgetrennte Flossen und sogar Teile ihres Körpers nachwachsen lassen.

Haie haben unglaubliche Fähigkeiten, sich selbst von schweren Verletzungen zu heilen!

Video geht viral

Dank ihrer unglaublichen Regenerationsfähigkeiten und schnell proliferierenden Zellen können Haie abgetrennte Flossen und sogar Teile ihres Körpers nachwachsen lassen. Damit verfügen sie über eine erstaunliche Fähigkeit zur Geweberegeneration, die Wissenschaftler gerne entschlüsseln und in der Humanmedizin anwenden möchten.

In dieser bemerkenswerten Aufnahme hat sich die große Wunde eines Bullenhais in nur 27 Tagen vollständig geschlossen, was für einen Menschen tödlich wäre, für den Hai aber eine weitere Überlebensgeschichte darstellt.