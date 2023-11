Nichts geht mehr: U6 mit Mega-Verzögerung

Aufregung im Wiener Frühverkehr. Die U6 steht fährt ab Längenfeldgasse nicht mehr.

Verzögerungen am Dienstagmorgen in Wien. Die Wiener U-Bahn U6 steht im Frühverkehr still. In Richtung Floridsdorf bei der Station Längenfeldgasse kommt es aktuell zu langen Wartezeiten, ein Zug soll zudem seit mehr als 20 Minuten auf die Ausfahrt aus der Station warten. Die U6 fährt nur noch auf einen Gleis ein.

Gerade die Station Längenfeldgasse ist mit dem Umstieg auf die Linien U4 eine hochfrequentierte Station. Wie lange die Störung dauert, ist aktuell noch unklar. Wie eine Augenzeugin gegenüber OE24 mitteilte, soll die Verzögerung auf einen Rettungseinsatz zurückzuführen sein.