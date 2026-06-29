Plus 6 Kilo: Pamela Reif liebt ihre neuen Kurven

Nach einer schweren Lungenentzündung pfeift Fitness-Ikone Pamela Reif (28) auf den extremen Magerwahn und zeigt sich glücklich mit mehr Kilos auf den Rippen.

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Deutschlands Fitness-Queen zieht die Reißleine: Nach einer schweren gesundheitlichen Krise bricht Pamela Reif (28) radikal mit ihrem alten Körperideal, reagiert gelassen auf Beauty-Gerüchte und zelebriert ihre neuen Kurven.

Lange Zeit galt sie als das unangefochtene Gesicht der perfekten, stählernen Fitness-Welt. Doch hinter den Kulissen der Social-Media-Ikone hat sich ein dramatisches Umdenken abgespielt. Im Podcast "Baby got Business" spricht die 28-Jährige nun erstaunlich offen darüber, wie sehr sich die Sichtweise auf ihren eigenen Körper gewandelt hat. Und sie räumt im selben Atemzug mit den ewigen Spekulationen über vermeintliche Schönheits-OPs auf. Ihr neues Wohlfühlgeheimnis ist nämlich viel natürlicher:

"Ehrlich gesagt fühle ich mich richtig wohl, schön und stark mit mehr Fleisch auf den Rippen."

Mit ihren aktuellen 54 Kilogramm auf der Waage sei sie so zufrieden wie noch nie zuvor in ihrem Leben

Der Wendepunkt: Wenn der eigene Körper streikt

Dabei war die Extrakilos-Runde anfangs gar nicht als Dauerzustand geplant. Ursprünglich, so Reif, sei die Gewichtszunahme nur als vorübergehende Massephase für den gezielten Muskelaufbau gedacht gewesen. Doch dann kam alles anders, weil die Gesundheit der Influencerin plötzlich nicht mehr mitspielte.

Der dramatische Wendepunkt war eine schwere Lungenentzündung. Die heftige Erkrankung war laut Reif der traurige Höhepunkt einer langen Phase, in der ihr Körper ohnehin schon ununterbrochen Alarm geschlagen hatte. Zuvor war sie ständig kränklich gewesen – besonders intensiv vor den extrem fordernden Geschäftsreisen nach China. Damals habe sie sich in absolut allen Lebensbereichen permanent am Limit von "100 Prozent" bewegt. Da sich das enorme Radl im Beruf nicht von heute auf morgen langsamer drehen ließ, zog sie eben beim Lifestyle die Notbremse: Reif entschied sich bewusst dafür, ihrem Körper wieder mehr Ressourcen zu geben und das extreme Sportpensum drastisch herunterzufahren.

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Abschied vom Verzicht

Diese radikale Kehrtwende betrifft aber nicht nur die Zahl auf der Waage, sondern krempelt ihren gesamten Alltag um. Die Zeiten von strikter Entbehrung sind vorbei, wie die 28-Jährige stolz erzählt: "Ich trainiere nicht mehr so viel. Ich esse auf jeden Fall auch viel mehr. Auch Dessert."

Lebensmittel, die für die Fitness-Künstlerin früher absolut tabu waren und konsequent vom Speiseplan gestrichen wurden, gehören mittlerweile wieder ganz selbstverständlich zu ihrem Leben. Ein starkes Signal an ihre Millionen Fans, dass Gesundheit am Ende eben doch vor jedem Waschbrettbauch kommt.