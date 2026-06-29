Wirbel um schwangere Amira: Training trotz Glut-Hitze

Moderatorin Amira Aly (33) nimmt ihre Fans auf Instagram mit durch ihre dritte Schwangerschaft. Doch ein kurzes Video aus dem Fitnessraum sorgt bei ihren rund eine Million Followern nicht nur für Begeisterung, sondern auch für besorgte Stimmen um das ungeborene Kind.

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Bei Amira Aly ist offiziell die "Halbzeit" angebrochen. Die 33-Jährige erwartet aktuell erneut Nachwuchs und ließ ihre Community nun an diesem ganz besonderen Meilenstein teilhaben. In einem kurzen Clip auf der Social-Media-Plattform zeigt sich die werdende Mama zunächst mit einer flachen Körpermitte, bevor sie stolz ihre mittlerweile deutlich gerundete Babykugel in die Kamera dreht.

Mit einem Augenzwinkern kommentierte die Moderatorin den optischen Wandel: "Hat sich ein bisschen was getan, würde ich sagen."

Herzchen von den Promi-Kollegen

Der liebevolle Einblick in die Schwangerschaft stieß bei ihren Fans auf riesige Resonanz und sammelte innerhalb kürzester Zeit über 11.000 Likes. Auch die deutsche Promiwelt ließ es sich nicht nehmen, der Schwangeren liebe Grüße dazulassen.

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So schwärmte etwa "GZSZ"-Schauspielerin Chryssanthi Kavazi in den Kommentaren, Amira sei "schöner denn je". Auch "Let's Dance"-Profitänzer Massimo Sinató sowie "Frühstücksfernsehen"-Gesicht Marlene Lufen schickten begeisterte Herzchen-Emojis in Richtung der werdenden Mutter.

Fan-Kritik wegen Training bei Sommerhitze

Doch neben all dem Zuspruch mischten sich unter den Beitrag auch kritische und besorgte Kommentare ihrer Follower. Der Grund: Amira Aly macht aus ihrer sportlichen Routine auch mit Babybauch kein Geheimnis und zeigte sich in ihrer Instagram-Story gut gelaunt beim Krafttraining. "Guten Morgen Sportsfreunde", grüßte sie ihre Fans aus dem Studio und wünschte beim Training mit Gewichten ein "fröhliches Schwitzen".

Die Sorge: Angesichts der hochsommerlichen Temperaturen im Rekordsommer befürchten einige User eine Überlastung des Kreislaufs.

Das Risiko: Einige Follower äußerten die Angst, dass das intensive Training mit Gewichten der Gesundheit von Mutter und Kind schaden könnte.

Die Einstellung: Amira selbst lässt sich davon nicht beirren, betonte in der Vergangenheit bereits, dass man schließlich "nicht krank", sondern schwanger sei, und genießt die Kugelzeit in vollen Zügen.

Partnerschaft

Für die 33-Jährige ist es bereits das erste gemeinsame Kind mit ihrem neuen Lebensgefährten, dem ProSieben-Moderator Christian Düren, nachdem das Paar seine Liebe im vergangenen Sommer öffentlich gemacht hatte. Das Baby wird die Patchwork-Familie komplettieren, denn Amira bringt bereits zwei Söhne aus ihrer früheren Ehe mit Comedian Oliver Pocher mit in die Beziehung. Das einstige Paar trennte sich im August 2023, rund ein Jahr später folgte die offizielle Scheidung. Nun blickt Amira voller Vorfreude auf das nächste Baby-Kapitel.