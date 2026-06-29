Influencerin Wiebke (27) nimmt Abschied von Fans

Es sind Worte, die tief erschüttern und zu Tränen rühren: Krebs-Patientin Wiebke van Hoorn (27) wird sterben. Über die sozialen Medien verkündete die junge Frau nun das Ende ihrer medizinischen Therapien und verabschiedete sich für immer von ihrer Community.

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"Schweren Herzens verfasse ich heute hier auf diesem Kanal meinen letzten offiziellen Post", gibt Wiebke van Hoorn auf Instagram offen zu. Seit mittlerweile fünf Jahren kämpft die Norddeutsche gegen ein hochaggressives Nebennierenrindenkarzinom.

Schicksal

Über ihren Social-Media-Kanal ließ sie ihre treue Community ungeschönt an ihrem Schicksal teilhaben, sprach offen über kräftezehrende Chemotherapien, Reha-Aufenthalte und die harte Realität eines Lebens mit der tödlichen Diagnose.

Palliativ-Team übernimmt die Pflege

Doch nun wird es auf ihrem Profil für immer still bleiben. Der traurige Grund: Die Ärzte können nichts mehr für die junge Frau tun.

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Darum der Abschied

Wiebke erklärte ihren Followern den schweren Schritt: "Leider ist der Progress meiner Erkrankung so weit fortgeschritten, dass wir in einem engen gemeinsamen Austausch beschlossen haben, alle Therapien zu beenden."

Trost in dieser schweren Phase finde sie vor allem in ihrem tiefen Glauben und der Gewissheit, ihre Familie sowie ihre engsten Freunde jeden Tag an ihrer Seite zu wissen. Für die letzte Phase ihres Lebens wird die 27-Jährige zudem vom spezialisierten Palliativ-Care-Team in Emden liebevoll und medizinisch betreut.

Hochzeit im Juni trotz schwerer Diagnose

Das Schicksalsdrama begann im Jahr 2021, als Wiebkes Leben komplett auf den Kopf gestellt wurde. Die damals erst 22-Jährige suchte wegen vermeintlich harmloser Rückenschmerzen einen Arzt auf. Wenig später folgte der Schock: Die Mediziner entdeckten einen zehn Zentimeter großen Tumor – ein extrem seltenes und aggressives Nebennierenrindenkarzinom. Nun muss sich die tapfere 27-Jährige endgültig von der Öffentlichkeit zurückziehen, um die ihr verbleibende Zeit im Kreis ihrer Liebsten zu verbringen.