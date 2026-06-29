Samuel Koch packt über sein Eheleben aus

Beim Münchner Filmfest schwärmte der Schauspieler in den höchsten Tönen von seiner Ehefrau Sarah Elena und gestand rührende Sehnsucht nach der kleinen Familie.

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Große Gefühle auf dem roten Teppich: Beim glamourösen Eröffnungsabend des Filmfests München stand Schauspieler Samuel Koch (38) am Wochenende im Rampenlicht und packte sichtlich gerührt über sein neues Leben als frischgebackener Papa aus. Im Zentrum seiner Schwärmereien: Ehefrau Sarah Elena Koch (40).

Seit der Geburt ihres gemeinsamen Sohnes im Dezember 2025 ist im Leben des Paares kein Stein auf dem anderen geblieben. Der Liebes-Nachwuchs hat den Blickwinkel des 38-Jährigen komplett auf den Kopf gestellt. Im Gespräch mit der Nachrichtenagentur spot on news ließ der Star tief blicken:

"Für mich hat sich total verändert, dass ich meine Frau so feiere. Das habe ich noch nie erlebt. Ich bin überwältigt, wie krass sie das macht, mit wie viel Freude und Liebe."

Sehnsucht nach der kleinen Familie

Früher, so reflektierte der Schauspieler offenherzig, habe er stets die Devise vertreten, dass jene Menschen die wichtigsten für ihn seien, mit denen er genau in diesem Moment die Zeit verbringt. Diese Philosophie hat das Vaterglück nun ordentlich ins Wanken gebracht: "Aber um ehrlich zu sein, sind meine Gefühle nicht mehr ganz meiner Meinung. Ich bin zwar gerne hier, aber ich wäre auch super gerne woanders."

Zum Münchner Filmfest pflegt Koch ohnehin eine ganz besondere Beziehung. Ein klassisches Debüt war der Auftritt in der bayerischen Landeshauptstadt für ihn zwar nicht – "Nein, ich war schon öfter hier", stellte er klar –, ein feines Detail war heuer aber dennoch völlig neu: "Ich bin zum ersten Mal hier, seit ich auch in München wohne. Das ist das Besondere. Ich bin zehn Minuten hergefahren. Ein Heimspiel also."

Ein modischer Volltreffer dank Ehefrau Sarah

Selbst die aktuellen, hochsommerlichen Temperaturen konnten dem frischgebackenen Vater die blendende Laune nicht verhageln – ganz im Gegenteil. "Die liebe ich sehr", schmunzelte Koch über die Hitze und schickte mit einem Augenzwinkern gleich eine humorvolle Spitze in Richtung des Berliner Konkurrenz-Festivals hinterher: "Ich finde, die Berlinale im Februar sollte auch so warm gemacht werden."

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Wie sehr sich im Hause Koch derzeit alles um seine Liebste dreht, zeigte sich schlussendlich auch bei der Frage nach seinem eleganten Outfit für die hochkarätige Opening-Gala. Auf den schicken Look angesprochen, fackelte der Schauspieler nicht lange und verriet mit wenigen Worten, wer hinter dem modischen Volltreffer steckt:

"Meine Frau hat's ausgesucht."

Das Paar ist bereits seit einem Jahrzehnt unzertrennlich: Samuel Koch und seine Sarah Elena lernten sich einst bei den Dreharbeiten zur ARD-Erfolgstelenovela "Sturm der Liebe" kennen und lieben, bevor im Jahr 2016 die Hochzeitsglocken läuteten.