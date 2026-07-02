Zendaya gibt mit erstem "The Odyssey"-Look gleich eine Geschichtsstunde

Der erste Pressetour-Auftritt von Zendaya ist mal wieder mehr als nur ein Fashion-Moment, er steckt voller Anspielungen.

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Wenn Zendaya eine Pressetour startet, können Fashion-Fans sicher sein: Jeder Look ist bis ins kleinste Detail durchdacht. Genau deshalb gilt sie als die Königin des Method Dressing. Auch bei ihrem ersten Auftritt zur Pressetour von "The Odyssey" bleibt sie dieser Linie treu und liefert dabei ganz nebenbei eine kleine Geschichtsstunde.

Mehr als nur ein Zweiteiler

Für ihren ersten Pressetermin entschied sich Zendaya für ein elegantes Zweiteiler-Set von Khaite, kombiniert mit einem schmalen Gürtel. Auf den ersten Blick wirkt der Look minimalistisch. Wer genauer hinsieht, erkennt jedoch die Inspiration dahinter: Die Silhouette erinnert an den Peplos, das klassische Frauengewand des antiken Griechenlands.

© GC Images

Was ist ein Peplos?

Der Peplos war eines der bekanntesten Kleidungsstücke der griechischen Antike. Das lange Gewand wurde aus einem rechteckigen Stoffstück drapiert und reichte bis zu den Knöcheln. Typisch waren der umgeschlagene Stoff im Brustbereich sowie ein Gürtel, der das Kleid in der Taille zusammenfasste und ihm seine charakteristische Silhouette verlieh. Genau diese Elemente greift Zendayas Look auf – allerdings in einer modernen, reduzierten Interpretation.

© Getty Images

Der Look erzählt bereits die Geschichte des Films

Dass diese Anspielung kein Zufall ist, dürfte Fans kaum überraschen. In "The Odyssey" übernimmt Zendaya die Rolle der Göttin Athene. Ihr Outfit schlägt deshalb schon vor Filmstart die Brücke zur griechischen Mythologie und zeigt einmal mehr, wie konsequent sie Mode nutzt, um ihre Rollen auch abseits der Leinwand zu erzählen.

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Zendaya bleibt die Königin des Method Dressings

Ob Tennis-Chic für "Challengers", futuristische Roboter-Looks für "Dune: Part Two" oder jetzt ein modernes Zitat der griechischen Antike, Zendaya beweist erneut, dass ihre Outfits weit mehr sind als schöne Red-Carpet-Looks.