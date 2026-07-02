Kim Kardashian zieht im Mini-Bikini blank

Kim Kardashian sorgt mit ihrem neuesten Instagram-Post mal wieder für Schnappatmung im Netz. Um die neueste Bademoden-Kollektion ihrer Erfolgsmarke SKIMS zu bewerben, ließ der Reality-Star (fast) alle Hüllen fallen.

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Passend zum Sommerstart legt Kim Kardashian mit ihrer Marke SKIMS nach. Für die neue Bademoden-Kampagne modelt die 45-Jährige kurzerhand selbst und gewährt im engen String-Bikini extrem tiefe Einblicke. Die Kurven-Queen geizt nicht mit ihren Reizen und bringt ihre Fans mit der Nackt-Offensive um den Verstand.

Heiß, heißer, Kim

Auf Instagram präsentierte die Unternehmerin ihre neue Mikrobikini-Kollektion. Im Zentrum der Aufmerksamkeit stand dabei ein wilder Leoparden-Look.

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Das winzige Triangel-Bralette bedeckte Kims Brüste nur mit Mühe und Not. Dabei spielte Kardashian gekonnt mit ihren Reizen und trieb den riskanten Underboob-Trend auf die Spitze. Passend dazu kombinierte sie einen extrem tief sitzenden String-Tanga. Die hauchdünnen seitlichen Schnürungen und winzigen Schleifen-Details brachten nicht nur ihre schmale Taille, sondern auch ihre berühmten Kurven spektakulär zur Geltung.

Pinker Kurven-Hammer

© Instagram/@kimkardashian

Als Nächstes schmiss sich die Kurven-Queen in einen leuchtend pinken Bikini, der ihr XXL-Dekolleté in Szene setzte. Mit einem verführerischen Blick direkt in die Kamera brachte Kim das Set zum Schmelzen. Und ihre neue Kollektion? Die setzt voll auf maximalen Haut-Support und gewagte Schnitte! Während der "Micro Hipster" schon verdammt knapp sitzt, bricht der "Micro Thong" alle Rekorde: Dieses Höschen ist kaum mehr als ein winziges Stoffdreieck und wird von der Brand passenderweise mit dem Slogan "Made for fun" (Gemacht für Spaß) beworben.

Das Netz flippt völlig aus

Bei dieser minimalen Stoffmenge verwundert es nicht, dass das Internet sofort explodierte. Innerhalb weniger Stunden sammelten die Schnappschüsse hunderttausende Likes, darunter auch prominent verteilte Herzen von ihrer Mutter Kris Jenner und Supermodel Hailey Bieber. In den Kommentaren überschlugen sich die Fans mit Komplimenten: "Atemberaubend!", "Oh mein Gott" und "Deshalb ist Lewis Hamilton diese Saison so gut drauf", lauten nur einige der feiernden Reaktionen.

Ob man die extreme Freizügigkeit nun feiert oder mit einem leichten Augenzwinkern betrachtet, Kim Kardashian weiß einfach, wie man virale Hits landet. Mit diesem ultra-heißen Launch hat sie einmal mehr bewiesen: Wenn es darum geht, die Aufmerksamkeit auf sich und ihr zu lenken, macht ihr so schnell niemand etwas vor!