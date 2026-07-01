Hier setzt Anne Hathaway ihren Babybauch perfekt in Szene

Knapp zwei Wochen nach der überraschenden Bekanntgabe ihrer dritten Schwangerschaft zieht Hollywood-Star Anne Hathaway alle Blicke auf sich und setzt völlig neue Maßstäbe in Sachen Umstandsmode.

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Zum Auftakt der Pressetour für ihren neuen Kinofilm "The Odyssey" am 30. Juni 2026 in New York City bewies die 43-Jährige gekonnt, dass Schwangerschaftslooks das absolute High-Fashion-Highlight sein können. Und das gleich doppelt: Die Schauspielerin strahlte in gleich zwei atemberaubenden, feuerroten Outfits, die ihren wachsenden Babybauch perfekt in Szene setzten.

Im Baby-Glück

Erst Mitte Juni ließ Anne Hathaway die Bombe platzen: Mit einem süßen Instagram-Video bestätigte die Oscar-Preisträgerin, dass sie und Ehemann Adam Shulman Baby Nummer drei erwarten. Jetzt, nur wenige Tage später, kehrte sie strahlend ins Rampenlicht zurück, um den Startschuss für Christopher Nolans neues Blockbuster-Epos „The Odyssey" (Kinostart im Juli 2026) zu feiern. Für diesen besonderen Anlass überließ Hathaway gemeinsam mit ihrer Stylistin Erin Walsh nichts dem Zufall.

Ein roter Wow-Moment

Sattes Rot war die Farbe des Tages. Besonders ein Look sorgte im Big Apple sofort für Schnappatmung: Hathaway begeisterte in einem knallroten Ensemble der aufstrebenden New Yorker Marke Ashlyn (aus der Spring/Summer 2026 Kollektion). Das raffinierte Jumpsuit-Design mit einem weich fallenden Schößchen und lockeren, fließenden Beinen umspielte ihre neue Silhouette perfekt.

© GC Images

Ein genialer Fashion-Hack der Schauspielerin: Sie trug das Oberteil kurzerhand verkehrt herum. Aus dem eigentlichen geschlossenen U-Boot-Ausschnitt wurde so ein tiefer Scoop-Neck, der den perfekten Rahmen für ihren funkelnden, goldenen Bvlgari-Tubogas-Choker bot.

Lady in Red

Passend zum Red-Look kombinierte der "Der Teufel trägt Prada"-Star offene, scharlachrote Riemchensandalen von Aquazzura, die elegant um ihre Knöchel geschnürt waren. Der absolute Hingucker: eine herzförmige "Le Cœur"-Crossbody-Tasche von Alaïa sowie eine stylische Schildpatt-Sonnenbrille von Krewe.

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Doch Anne beließ es an diesem Pressetag nicht bei einem einzigen Wow-Auftritt. Sie ließ noch einen zweiten monochromen Look in Rot folgen, der die Eleganz des ersten Outfits aufgriff. Mit den zwei markanten Power-Looks bewies sie einmal mehr, dass die Farbe der Liebe derzeit ihre absolute Geheimwaffe ist.

Eine strahlende Mama

Mit ihrem selbstbewussten und top-gestylten Auftritt hat sie die Messlatte für kommende rote Teppiche definitiv ein ganzes Stück höher gelegt. Wir können es kaum erwarten, welche Fashion-Momente uns auf der restlichen "Odyssey"-Tour noch erwarten. Eins ist jedoch jetzt schon sicher: Anne Hathaways Schwangerschafts-Style ist bereits jetzt legendär.