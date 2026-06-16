TV
E-Paper

„Unterpfand“

Millionen singen es und fast keiner kennt die Bedeutung

BERLIN, GERMANY - JUNE 14: Football fans sing the German national hymn before the Germany vs. Curacao Group E match of the FIFA World Cup 2026 at a public viewing square on June 14, 2026 in Berlin, Germany. Today's match is Germany's first in the 2026 World Cup. (Photo by Nadja Wohlleben/Getty Images)
© Getty Images
Die deutsche Nationalhymne wird immer vor Länderspielen und großen Turnieren gespielt. Dabei kommt ein Wort vor, dessen Bedeutung die wenigsten kennen.
OE24 auf Google bevorzugen

Die deutsche Nationalhymne wird vor allem bei Sportevents wie der Fußball-Weltmeisterschaft gespielt. Die dritte Strophe des Deutschlandlieds beinhaltet aber ein Wort, das heutzutage kaum noch verwendet wird. Es geht um den Begriff „Unterpfand“.

Auch interessant

Sendergruppe vor großem Führungsumbau

Wegen einer Wette wurde er zum Klo-Influencer

Deutsche Millionärstochter mit Jagdwaffe erschossen

Viele Deutsche singen in der Hymne das Wort. In Friedrich Schillers bekanntem Werk „Die Räuber“ kommt es laut „Chip“ auch vor:

“„Hattest du ihm nicht einen Ring an den Finger gesteckt? Einen Diamantring zum Unterpfand deiner Treue!“”

„Die Räuber“ von Friedrich Schiller

Zwei Bedeutungen

Wie die Gesellschaft für deutsche Sprache e. V. (GfdS) angibt, hat Unterpfand zwei verschiedene Bedeutungen. Aber zuerst muss der Begriff Pfand aufgegriffen werden: Etwas, „das dem Gläubiger als Bürgschaft für seine Forderung gegeben wird“. So definiert das grammatisch-kritische Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart von 1807 den Begriff.

Damit bedeutet Unterpfand „ein Pfand, das der Pfandempfänger dem Verpfänder belassen hat“. Jedoch bezweifelt die GfdS, dass diese Bedeutung bei der Nationalhymne gemeint ist.

Die zweite Definition passt viel eher. Sie definiert Unterpfand als „etwas, das als sicheres Zeichen, Garantie für etwas dient“. Im Kontext der deutschen Nationalhymne macht diese Erklärung mehr Sinn. Damit werden die drei wichtigen Werte Einigkeit, Recht und Freiheit als Garanten für das Glück des Landes bezeichnet, so „Chip“.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Autoindustrie: Insolvenz-Schock nach 120 Jahren

1.000 km Kabel bei Stuttgart 21 falsch verlegt

Millionen singen es und fast keiner kennt die Bedeutung

Oma (75) fährt mit SUV in Kindergruppe

Wegen einer Wette wurde er zum Klo-Influencer

Sisis Kinderhaare können nun ersteigert werden

Sendergruppe trennt sich von Top-Managern

Geldregen: DAX-Konzerne schütten 57 Milliarden Euro aus

Bierkrise setzt den Hopfenbauern zu

Deutsche Millionärstochter mit Jagdwaffe erschossen