Lili Paul-Roncalli verrät ihre funkelnden Sommerpläne

Vom 10. Juli bis 30. August werden die Swarovski Kristallwelten zur Manege des Circus-Theaters Roncalli. Artistin und Gastgeberin Lili Paul-Roncalli im Talk über funkelnde Erlebnisse im Sommer.

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"Bonjour, Paris!“, heißt es schon bald im Tiroler Wattens, wo man in diesem Sommer bereits zum achten Mal nicht nur in die funkelnde Welt der traditionsumwobenen Kristalldynastie, sondern auch in jene spektakulärer Artistik und Akrobatik eintauchen kann. Ein französisches Zirkusfestival mit fünf Showacts und bis zu 16 spektakulären Shows täglich inszeniert in diesem Jahr das Circus-Theater Roncalli inmitten des weltberühmten Swarovski-Headquarters.

Das Circus-Theater Roncalli gastiert wieder in Wattens. © Swarovski Kristallwelten

Lili Paul-Roncalli im Interview

"Frankreich steht für ein unverwechselbares Flair – für Leichtigkeit, Stil und die Fähigkeit, selbst große Kunst mühelos erscheinen zu lassen", erklärt Lili Paul-Roncalli, die zur Eröffnung selbst eine atemberaubende Showeinlage zum Besten geben wird. Zuvor sprach die Tochter von Roncalli-Mastermind Bernhard Paul mit MADONNA über die Faszination der funkelnden Zirkuswelt und das einzigartige Familienunternehmen, das sie mit ihrer Schwester Vivian und Bruder Adrian in die Zukunft führt.

“Das war für mich eine ganz besondere Erfahrung...” Lili Paul-Roncalli

Wie kam die Kooperation zwischen Circus Roncalli und den Swarovski Kristallwelten zustande? Lili Paul-Roncalli: Entstanden ist sie, als mein Vater und Markus Langes-Swarovski sich kennengelernt haben und schnell gemerkt haben, dass sie kreativ auf einer Wellenlänge sind. Daraus entwickelte sich die Idee, die Swarovski Kristallwelten im Sommer mit Zirkuskunst zu beleben. Für uns passte das perfekt, weil die Zeit mit unserer Sommerpause zusammenfällt und es ist so schön, dass zwei doch unterschiedliche Welten zusammenfinden und sich gegenseitig inspirieren. Das macht den besonderen Reiz dieser Zusammenarbeit aus.

Welche Verbindung haben Sie persönlich zu den Kristallwelten? Paul-Roncalli: Ich bin im ersten Jahr selbst dort aufgetreten und habe zwei Monate lang in den Kristallwelten gespielt. Das war für mich eine ganz besondere Erfahrung, weil es mein erstes Engagement unter freiem Himmel war. Plötzlich hat man mit Wind zu kämpfen, der Requisiten wegweht, mit Bienen, die mitten in der Vorstellung auftauchen (lacht), oder mit Wetterumschwüngen, auf die man spontan reagieren muss. Gleichzeitig erlebt man eine außergewöhnliche Nähe zum Publikum. Man sieht jedes Gesicht, jede Reaktion. Außerdem tritt man im Tageslicht auf, ohne die schützende Distanz der Bühne. Das fordert einen heraus und lässt einen als Künstlerin wachsen.

Lili Paul-Roncalli © Swarovski Kristallwelten

“Wir sind gleichzeitig Sportler und Künstler...” Lili Paul-Roncalli

Circus Roncalli feiert heuer sein 50-jähriges Bestehen. Ist ein Zirkus in der digitalen Welt, in der man faktisch alles rund präsentiert bekommt, denn noch zeitgemäß? Paul-Roncalli: Davon bin ich überzeugt! Sonst würden wir nicht in diesem Jahr unser 50-jähriges Jubiläum feiern. Natürlich muss man sich weiterentwickeln und immer wieder neue Wege finden, Menschen zu begeistern. Gleichzeitig zeigt unsere Geschichte, dass die Faszination des Zirkus generationsübergreifend funktioniert. Viele Besucher:innen waren als Kinder bei Roncalli und kommen heute mit ihren eigenen Kindern oder sogar Enkeln. Das gelingt nur, wenn man Qualität, Leidenschaft und Kreativität über Jahrzehnte hinweg bewahrt. Und mit unseren Programmen versuchen wir jedes Jahr, das Vorjahr noch einmal zu übertreffen.

Kann man sich als Artist:in überhaupt noch steigern? Es gibt doch Grenzen... Paul-Roncalli: Das Besondere in unserem Beruf ist, dass wir gleichzeitig Sportler und Künstler sind. Selbst wenn man sportlich irgendwann an seine Grenzen kommt, gibt es auf der künstlerischen Ebene immer neue Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln, Geschichten zu erzählen und neue Ausdrucksformen zu finden. Ähnlich wie im Spitzensport denkt man oft, es könne keine Steigerung mehr geben – und dann ist es doch noch möglich.

Die Artistin liebt seit ihrer Kindheit das Funkeln der Kristalle. © JUERGEN HAMMERSCHMID

“Echtschmuck macht mich eher nervös...” Lili Paul-Roncalli

Stichwort Swarovski: Welche Rolle spielen Kristalle und Schmuck in Ihrem Leben? Paul-Roncalli: Schon als Kind war ich fasziniert vom Glitzern der Kostüme in der Manege. Ich saß oft in der Garderobe meiner Mutter und beobachtete, wie sich Tänzerinnen und Künstler auf ihre Auftritte vorbereiteten. Dieses Funkeln hatte für mich immer etwas Magisches. Deshalb habe ich Kristalle auch früh in meine eigenen Kostüme integriert. Bei Schmuck greife ich tatsächlich lieber zu Kristallen als zu wertvollen Einzelstücken. Echtschmuck macht mich eher nervös, weil ich immer Angst habe, etwas zu verlieren. (lacht)