Keine Premiere: Winter-Walze sorgt für Spielabsage

Der Auftakt der heimischen Football-Liga fällt zu Teilen dem späten Wintereinbruch zum Opfer.

Am Wochenende sollte die neue Saison der heimischen Football-Liga AFL stattfinden. Am Samstag wird es in Wien zur Final-Neuauflage zwischen den Danube Dragons und den Vienna Knights kommen. Mit zwei Liga-Neulingen, den Vienna Knights und dem Ex-EFL-Team aus Fehervar, sollte eine neue Ära und packende Spielzeit eingeläutet werden. Doch der plötzliche Wintereinbruch im Land sorgt bereits am Freitag für erste Absagen.

Die Premiere der Knights in der höchsten Spielklasse in Innsbruck musste verschoben werden. Der Platz in Tirols Landeshauptstadt ist derzeit nicht bespielbar. Ein Alternativtermin ist noch nicht bekannt. Die Liga-Premiere der Ritter aus dem Westen Wiens wird nun wohl am 11. April mit einem Heimspiel gegen die Graz Giants stattfinden.

Glück für die Knights: Sie wären erst am Samstag um 5 Uhr in der Früh von Wien losgefahren. "Auch wenn wir uns intensiv auf dieses historische erste Spiel in der Austrian Football League vorbereitet haben, nehmen wir die Situation professionell an. Unser Fokus liegt nun darauf, die gewonnene Zeit bestmöglich zu nutzen und uns gezielt auf das Heimspiel im Westen Wiens gegen die Graz Giants vorzubereiten", so Knights-Sportdirektor und Offensive-Line-Routinier Michael Hinterwirth-Haider.

Weitere Absagen in Football-Österreich

Doch nicht nur die AFL ist von dem Wetter-Chaos betroffen. Auch in der Division 2 musste das Spiel zwischen den Cineplexx Blue Devils und den Schwaz Hammers verschoben werden. Auch der Auftakt in die Flag-Football-Meisterschaft ist betroffen. Der erste Spieltag der Frauen-Liga war für in Innsbruck geplant, auch die FLA3 I und FLA3 II, sowie die U15 I müssen auf ihre ersten Spiele des Jahres warten.