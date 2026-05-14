Underdog steht vor historischer Meisterschaft

In Schottland steht seit Herbst das Überraschungsteam Heart of Midlothian auf der Tabellenspitze, dicht gefolgt vom Dauermeister Celtic Glasgow. Nun kommt es am Samstag am letzten Spieltag zum großen Meisterschaftsendspiel.

Vor 41 Jahren holte FC Aberdeen unter der Trainer-Legende Sir Alex Ferguson die schottische Meisterschaft. Sie waren der letzte Klub, der nicht Celtic oder Rangers hieß. Doch nun könnte diese Serie enden.

Hearts of Midlothian hat seit 66 Jahren keine Meisterschaft gewonnen. Derzeit befindet sich das Überraschungsteam mit 80 Punkten auf dem ersten Tabellenplatz in der Meisterrunde der schottischen Premiership. Mit einem Punkt Rückstand folgt Celtic. Ausgerechnet am Samstag steigt im Celtic Park in Glasgow der ultimative Titelshowdown zwischen den beiden Teams.

Kontroverse Entscheidung

Am vorletzten Spieltag konnte Celtic mithilfe eines kontroversen Elferpfiffs die vorzeitige Meisterschaft von Hearts vertagen. Auswärts gegen FC Motherwell konnte der Dauermeister in der neunten Minute der Nachspielzeit das 3:2 erzielen.

Dabei wollte Motherwells Mittelfeldspieler Nicholson im eigenen Strafraum zum Kopfball gehen. Er klärte den Ball. Die Frage war aber: War der Spieler mit seinem Kopf oder mit der Hand an der Kugel? Schiedsrichter Beaton entschied nach dem Eingriff vom VAR auf Elfmeter.

"Das ist ziemlich widerlich"

Nicholsons Hand befand sich auf seiner Stirn. Jedoch bekam er davor einen Stoß von Celtic-Spieler Trusty, wodurch die Hand erst in die Richtung des Balles rutschte. Den anschließenden Elfer verwandelte Iheanacho und sorgte somit für eine bessere Ausgangslage für das Entscheidungsspiel. Bei einem Unentschieden hätte Celtic am letzten Spieltag einen Sieg mit drei Toren Unterschied gebraucht. Nun reicht ein Sieg für die Meisterschaft.

Bei Hearts sorgt diese Entscheidung für Kopfschütteln. Trainer Derek McInnes (54) kritisierte nach dem Spiel die kontroverse Entscheidung: "Ich habe die Elfmeterszene gesehen und habe das Gefühl, dass wir gegen alle anderen antreten. Wie kann man zu so einer Entscheidung kommen? Auch Motherwell muss sich total benachteiligt fühlen. Das ist ziemlich widerlich."

Trotzdem sei er heiß auf das Meisterschaftsendspiel: "Dieses entscheidende Spiel ist wie gemacht für den schottischen Fußball. Die Dramatik, die Spannung, die Aufmerksamkeit – besser könnte es nicht sein. Wir können es kaum erwarten, dass das Spiel endlich losgeht."