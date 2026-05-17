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Horrorcrash: Jetzt erwischte es Marquez-Bruder
© getty

MotoGP

Horrorcrash: Jetzt erwischte es Marquez-Bruder

17.05.26, 16:04 | Aktualisiert: 17.05.26, 17:14
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Der MotoGP in Barcelona wurde von schweren Stürzen überschattet. Am schlimmsten erwischte es Alex Marquez, den jüngeren Bruder von Serienweltmeister Marc Marquez. Es gewann Fabio Di Giannantonio auf einer Ducati vom Rossi-Team VR46.

War für ein schlimmes Heim-GP-Weekend für die Marquez-Brüder! Während sich der regierende Weltmeister Marc Marquez von seinem Fußbruch erholt und zusehen musste, kam am Sonntag sein Bruder zu Sturz. Alex Marquez, wurde ohne Schuld vonin eine Kollision verwickent (KTM-Pilot Acosta hatte ein technisches Problem) und blieb regungslos liegen. Mehrere Piloten waren von den herumfliegenden Trümmern getroffen worden. Wie schwer Alex Marquez, der am Samstag noch den Sprint gewonnen hatte, verletzt ist, war vorerst nicht bekannt.

Nach der Einlieferung des bei Bewusstsein befindlichen Spaniers ins Krankenhaus kam nach dem Re-Start schon in der ersten Runde u.a. Johann Zarco zu Sturz, es musste ein weiteres Mal neu gestartet werden.

Auch Zarco im Spital

Während auch Zarco ins Spital musste und schwere Verletzungen am linken Bein gemeldet wurden, wurden beim GP von Katalonien die Spanier Joan Mir (Honda/+1,250) und Fermin Aldeguer (Ducati/+1,466) hinter dem Italiener Di Giannantonio Zweiter und Dritter. In der WM führt der Italiener Marco Bezzecchi auf Aprilia mit 140 Punkten vor dem auf Rang 18 gekommenen Spanier Jorge Martin auf Aprilia (127) sowie Di Giannantonio (116) und dem weiter auf seinen ersten GP-Sieg wartenden Acosta (92).

Pole-Position-Mann Pedro Acosta sogar punktlos. Der Spanier behauptete in einem Chaos-Grand-Prix bei allen drei erforderlichen Starts die Topposition, verlor den Platz an der Sonne aber noch und stürzte zudem in der letzten Kurve des Rennens. Es gewann Fabio Di Giannantonio auf einer Ducati vom Rossi-Team VR46.

Pech hatte KTM-Pilot Pedro Acosta: Statt um den Sieg mitzufahren, blieb der Poleposition-Mann sogar ohne Punkte. Sein südafrikanischer Teamkollege Brad Binder hatte schon am Start Probleme und wurde Neunter.

Weiter geht es Ende Mai in Mugello beim GP von Italien.

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