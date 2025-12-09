Ex-Freund gesteht: Er hat vermisste Jenni S. (21) getötet

Jennifer S. war gerade einmal 21 Jahre alt, als sie im Jänner 2018 spurlos aus ihrer Wohnung in Wien-Brigittenau verschwand.

Ein Fall, der Österreich jahrelang beschäftigte – und der jetzt eine dramatische Wendung nimmt: Ihr Ex-Freund ist zur Polizei gegangen und hat gestanden, sie getötet zu haben.

Wie mehrere Medien berichten, tauchte der Mann am Sonntag auf einer Polizeistation im niederösterreichischen Waldviertel auf – und erklärte, er habe Jenni ermordet. Acht Jahre lang war ihr Verschwinden ein Rätsel. Acht Jahre lang galt er als Verdächtiger, doch nachweisen konnte man ihm nichts. Keine Leiche, keine Anklage.

Die Beziehung des Paares galt laut Polizei als schwer belastet. Der Ex-Freund soll im Internet nach K.-o.-Tropfen gesucht haben, war kurz nach Jennis Verschwinden mit seinem Auto in abgelegenen Gegenden Niederösterreichs unterwegs. Trotzdem blieb er auf freiem Fuß. Auch eine Belohnung von 50.000 Euro führte zu keinem Durchbruch.

Neue Hinweise, menschliche Überreste

Jetzt aber brachte ein anderer Fall alles ins Rollen: Der Mann soll seine aktuelle Partnerin bei einem Streit schwer verletzt haben – danach nahmen ihn die Ermittler erneut ins Visier. Als sie ihn wieder zum Verschwinden von Jennifer S. befragten, soll es neue Hinweise gegeben haben. Im privaten Umfeld habe er immer wieder vom „perfekten Mord“ gesprochen, heißt es. Dennoch stritt er weiter alles ab. Bis zu diesem Wochenende.

Nach seinem überraschenden Erscheinen in Waidhofen an der Thaya legte er laut Polizei am Montag ein Geständnis ab. Anschließend führten ihn Ermittler zu möglichen Ablageorten. In der Nähe von Allentsteig fanden sie am Abend menschliche Überreste. Ob es sich tatsächlich um Jennifer S. handelt, müssen nun weitere Untersuchungen klären.