Society in Mörbisch ganz im Discofieber

Donnerstag Abend stand die Seebühne von Mörbisch ganz im Zeichen von "Saturday Night Fever"

Mittwoch war der große Abend von Daniel Serafin und seinem "Fliegenden Holländer" im Steinbruch von St. Margarethen. Tags darauf war es Alfons Haider und sein Team rund um "Saturday Night Fever", die im Rampenlicht standen. Und auch das Wetter meinte es gut. Noch am Nachmittag regnete es, aber zu Beginn der Premiere blieb es dann doch trocken.

Am Programm standen die größten Hits der 70er - von "Stayin' Alive" über "Night Fever" oder "How Deep Is Your Love" standen zahlreiche Klassiker im Kult-Musical am Programm. Ein Pflichttermin auch für die VIPs, die in Scharen nach Mörbisch pilgerten.

Gerhard Karner und Alfons Haider © Fuhrich Toni Faber mit Natalie © Fuhrich Nik P. mit Ehefrau Karin © Fuhrich Beatrice und Heimo Turin © Fuhrich Peter Schöttel und Stefan Maierhofer © Fuhrich Simone Lugner und Lydia Kelovitz © Fuhrich Norbert und Katrin Blecha © Fuhrich Daniel Serafin und Mausi Lugner

Mit dabei waren auf Einladung von Intendant Alfons Haider unter anderem Innenminister Gerhard Karner, Dompfarrer Toni Faber, die Kicker-Legenden Toni Polster, Peter Schöttel und Stefan Maierhofer, Mausi und Simone Lugner (nicht gemeinsam!), Miss Europe Beatrice Turin, Schlagerstar Nik P., Filmproduzent Norbert Blecha, Mr. John Harris Ernst Minar, St. Margarethen-Intendant Daniel Serafin sowie weitere Vertreter auf Politik, Kultur und Society.