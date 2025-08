Im September: Mit diesen Traumzielen verlängern Sie den Sommer

Der Herbst steht leider schneller vor der Tür, als man denkt. Doch der Sommer kann doch nicht wirklich schon fast vorbei sein, oder? Kein Grund zur Sorge: Verlängern Sie die sonnigen Tage und lassen Sie sich an diesen traumhaften Reisezielen auch im September noch vom Sommer verwöhnen!

Der Sommer verfliegt immer viel zu schnell. Doch der August muss nicht das Ende bedeuten – auch im September erwarten uns zahlreiche Sonnenziele mit angenehmen Temperaturen, strahlendem Sonnenschein und traumhaften Stränden. Der September ist der ideale Monat, um sich von den letzten warmen Sonnenstrahlen verwöhnen zu lassen, bevor der Herbst Einzug hält. Ob glasklare Küsten, endlose Strände oder charmante Städte: Diese Ziele bieten Ihnen auch im September die perfekte Auszeit.

Menorca

© Getty Images

Während Mallorca und Ibiza oft im Rampenlicht stehen, begeistert Menorca mit ihrer Ruhe und Natur. Im September, wenn die Hauptsaison vorbei ist, können Sie die Insel fast für sich allein genießen. Wunderschöne Buchten, charmante Dörfer und eine angenehme Wassertemperatur machen Menorca zu einem perfekten Ziel für entspannte Strandtage und Wanderungen durch das unberührte Hinterland.

Malta

© Getty Images

Malta ist ein echtes Allround-Talent: Geschichte, Kultur, traumhafte Strände und ein unglaubliches Meer! Im September erwarten Sie immer noch sommerliche Temperaturen und strahlender Sonnenschein. Die Altstadt von Valletta, die geheimen Buchten rund um Gozo und Comino sowie die beeindruckenden Tempelanlagen bieten jede Menge Abwechslung. Ob Sie lieber in einem Café die mediterrane Küche genießen oder auf einem Boot die Küste erkunden – Malta hat für jeden Geschmack etwas zu bieten.

Teneriffa

© Getty Images

Teneriffa ist das ideale Ziel für alle, die auch im September noch auf der Suche nach Sonne, Strand und Meer sind. Die Kanareninsel lockt nicht nur mit ihren ganzjährigen milden Temperaturen, sondern auch mit einer faszinierenden Natur: vom majestätischen Teide-Vulkan bis hin zu den schwarzen Sandstränden. Für Wanderfreunde gibt es zahlreiche Trails, während die Strände perfekt zum Entspannen oder für Wassersportarten wie Surfen oder Tauchen sind.

Côte d’Azur

© Getty Images

Die Côte d’Azur im Süden Frankreichs verströmt ihren ganz eigenen, zauberhaften Charme. Die glamourösen Städte wie Nizza, Cannes und Monaco ziehen im September noch immer Sonnenhungrige an, ohne dass es zu überfüllt ist. Spazieren Sie entlang der Promenade des Anglais in Nizza, genießen Sie ein leckeres französisches Menü auf einer Terrasse in Saint-Tropez oder entdecken Sie die idyllischen Buchten von Cassis. Die Côte d’Azur ist der perfekte Mix aus Sonne, Kultur und Luxus.

Sizilien

© Getty Images

Der September ist der ideale Monat, um Sizilien zu entdecken. Die Temperaturen sind angenehm, und die Strände sind noch warm genug, um das klare Wasser zu genießen. Aber Sizilien hat weit mehr zu bieten als nur Sonne und Meer: antike Ruinen, wie das Tal der Tempel in Agrigent, lebendige Städte wie Palermo und eine beeindruckende Kulinarik. Wer Glück hat, kann sogar den Vulkan Ätna in voller Aktivität erleben!

Zypern

© Getty Images

Zypern, die drittgrößte Insel im Mittelmeer, ist im September noch immer ein heißer Tipp für Sonnenanbeter. Mit ihren traumhaften Stränden und zahlreichen historischen Stätten bietet Zypern sowohl Erholung als auch kulturelle Highlights. Wer sich nach einer lebendigen Atmosphäre sehnt, sollte die Hauptstadt Nikosia besuchen oder das pulsierende Paphos erleben.

Hurghada

© Getty Images

Für alle, die im September auf der Suche nach einer Mischung aus Entspannung und Abenteuer sind, ist Hurghada in Ägypten das perfekte Ziel. Die Wassertemperaturen sind noch hoch, ideal zum Schnorcheln und Tauchen im Roten Meer. Hurghada ist nicht nur für seine Traumstrände bekannt, sondern auch für die Möglichkeit, in die jahrtausendealte Geschichte Ägyptens einzutauchen.