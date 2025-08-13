Abkühlung in Wien: Die besten Orte für heiße Tage

Die Temperaturen steigen rasant, und in der Stadt sehnt man sich nach Schatten, erfrischendem Wasser oder einer kühlen Brise aus der Klimaanlage. Ob draußen im Grünen oder drinnen im angenehm Klimatisierten: Wir verraten die besten Plätze in Wien, um der Hitze zu entfliehen.

Der Sommer zeigt sich von seiner heißesten Seite. In der Stadt kann die Sommerhitze schnell zur Herausforderung werden. Überfüllte Freibäder, aufgeheizte Straßen und stickige Luft machen es schwer, einen kühlen Kopf zu bewahren. Zum Glück gibt es in Wien zahlreiche Orte, an denen man der Hitze entfliehen und den Sommer trotzdem genießen kann.

Outdoor-Highlights

1. Donauinsel

© Getty Images

Endlose Ufer, schattige Bäume und ruhige Badestellen – die Donauinsel ist der Klassiker für heiße Sommertage in Wien. Wer es ruhiger mag, findet abseits der Hauptwege kleine, fast private Badestellen. Perfekt, um den ganzen Tag zwischen Sonnenliege und erfrischendem Sprung ins Wasser zu wechseln.

2. Alte Donau

Rund um die Alte Donau gibt es charmante Strandbäder, Bootsverleihe und viele Lokale direkt am Wasser. Ein Tretboot mieten, ein Picknick im Schatten machen und zwischendurch ins erfrischende Nass springen – ein heißer Sommertag in Wien kann kaum schöner sein.

3. Lobau

© Getty Images

Für Naturliebhaber ist die Lobau ein Paradies. Die „Wiener Wildnis“ bietet stille Altarme, naturbelassene Badeplätze und jede Menge Wald, der Schatten und frische Luft spendet – ein Tagesausflug, der sich wie Urlaub anfühlt.

4. Badeteich Hirschstetten

Der Teich zwischen Kleingärten und Feldern hat Wiesn und Bäume für Schatten aber trotzdem genug Sonne zum Schwimmen. Das Wasser ist überraschend klar, es gibt keine überlaufene Infrastruktur wie in großen Bädern, und unter der Woche ist es herrlich ruhig.

5. Schönbrunner Schlosspark

© Getty Images

Hier ist es deutlich kühler als in der Innenstadt. Die schattigen Alleen und großen Bäume halten die Temperaturen angenehm. Pluspunkt: Ein Spaziergang zum Palmenhaus sorgt für tropisches Flair und Urlaubsfeeling pur (drinnen ist es allerdings warm, also an heißen Tagen lieber draußen bleiben!).

Indoor-Highlights

1. Haus des Meeres

Wer nach Abkühlung und Unterhaltung sucht ist hier genau richtig. Die klimatisierten Ausstellungsräume bieten einen faszinierenden Blick in die Unterwasserwelt und angenehme Temperaturen.

2. Kirchen

© Getty Images

Wie wäre es mit einer Tour durch die Kirchen Wiens? Die dicken Wände halten die Hitze draußen und sorgen innen für ein kühles Klima. Die Karlskirche, Votivkirche, der Stephansdom und Co. bieten sich zum Beispiel im Ersten Bezirk an.

3. Shopping Center

An extrem heißen Tagen sind große Einkaufszentren wie das Donau Zentrum ein Segen – kühl, weitläufig, und man kann stundenlang bummeln oder im klimatisierten Kino dortbleiben

4. Museen

© Getty Images

Wiens Museen sind nicht nur bei schlechtem Wetter ein Hotspot. Gerade im Sommer bieten sie oft ein erfrischende Auszeit. Ob Albertina, Haus der Musik, Leopold Museum oder Technisches Museum, sie alle bieten dank Klimaanlange eine angenehme Frische. Ideal, um sich zu inspirieren und kühl temperiert treiben zu lassen!