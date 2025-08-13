Überraschende Gründe: Darum ist es im Flugzeug immer so kalt

Wer regelmäßig fliegt, kennt das Problem: Trotz Sommerhitze draußen, braucht man im Flugzeug fast immer eine Jacke oder einen dicken Pulli. Doch warum ist es im Flugzeug immer so kalt? Das hat einen ganz bestimmten Grund, den nur die wenigsten kennen.

Im Flugzeug sollte man gut überlegen, was man anzieht, schließlich will niemand schon beim Urlaubsbeginn mit einer Erkältung kämpfen. Denn egal, ob Sie in den sonnigen Süden fliegen oder den Winterurlaub antreten, im Flugzeug werden Sie wahrscheinlich frieren! Warum das so ist, hat weniger mit Komfort, sondern vielmehr mit Sicherheit und medizinischen Aspekten zu tun.

Warum es im Flugzeug immer so kalt ist

Dass es im Flugzeug oft unangenehm kalt ist, hat einen praktischen, wenn auch wenig bekannten Grund: Die niedrigen Temperaturen dienen der Sicherheit der Passagiere und der Funktionstüchtigkeit der Flugzeugtechnik.

Eine Flugbegleiterin erklärte gegenüber dem „Business Insider“, dass die Temperatur im Flugzeug nicht nur dem Komfort dient, sondern auch, um die Instrumente im Cockpit und die Notfallausrüstung kühl zu halten. So können beispielsweise lebenswichtige Systeme, die für die Navigation und Sicherheit verantwortlich sind, unter optimalen Bedingungen arbeiten.

Der medizinische Hintergrund

Doch es gibt noch einen weiteren, viel wichtigeren medizinischen Grund, warum es im Flugzeug immer so kühl ist. Eine Studie aus dem Jahr 2008 zeigte auf, dass die Wahrscheinlichkeit, während eines Flugs ohnmächtig zu werden, bei Kälte niedriger ist. Denn bei zu hoher Temperatur steigt das Risiko einer Synkope, also einer kurzen Ohnmacht.

Der Flugzeugdruck und die kühle Luft sind also tatsächlich hilfreich, um das Risiko von Kreislaufproblemen und Ohnmachtsanfällen zu minimieren. Besonders in Situationen wie Start und Landung, wenn der Kabinendruck und die Luftzirkulation das Kreislaufsystem stärker beanspruchen, kann die Kälte als eine Art Schutzfaktor dienen.

Kälte-Gefahr

In älteren Flugzeugen sind die Temperaturen tendenziell kälter. Moderne Maschinen haben fortschrittlichere Systeme zur Regulierung von Luftdruck und Temperatur. Paul Eschenfelder, ein ehemaliger Pilot, erklärt gegenüber dem „Australian Traveller“, dass in neuen Flugzeugen das Verhältnis zwischen Luftdruck und Temperatur optimiert ist, sodass Passagiere deutlich weniger unter der Kälte leiden.

So schützt man sich vor der Kälte im Flugzeug

Wenn Sie also das nächste Mal in ein Flugzeug steigen, sollten Sie sich auf die kühlen Temperaturen vorbereiten. Besonders die extrem kälteempfindlichen Körperstellen wie Hände und Füße sollten gut geschützt werden. Ein paar dicke Socken und ein leichter Pulli können hier wahre Wunder wirken.